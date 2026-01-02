Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından talihliler, ikramiyelerini nereden ve nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Bu noktada "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler?" soruları gündemdeki yerini aldı. Biletlerini online üzerinden satın alan kişilerin ödemeleri direkt şahsi hesaplarına yatıyor. Bayilerden bilet alanlar ise ikramiye tahsili için ödeme noktaları araştırması yapıyor. İşte, 2026 Milli Piyango ikramiye ödeme noktaları sorgulama ekranı…