9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte 9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 29 HAZİRAN 2019 Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Haziran Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA