Milli Piyango 9 Şubat çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 ŞUBAT 2021

19 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar



170247

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar



333418

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar



460770 470972

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

020710 036031 036645 080949 095551 339166 342688 360794 445022 591734

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar



041313 078962 140602 367909 431826 439159 457594 498433 527799 569436

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

016964 077651 225814 298496 328952 425170 471707 567023 583747 594394

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01761 21844 37036 44809 51717 53730 60094 72960 73045 80080

240 TL ikramiye kazanan numaralar

1698 2477 2892 4184 4696 6529 7202 8377 8521 9051

100 TL ikramiye kazanan numaralar

019 196 367 402 449 616 656 699

80 TL ikramiye kazanan numaralar

00 02 10 37 64 88

Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

1 8

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

070247 100247 110247 120247 130247 140247 150247 160247 170047 170147 170207 170217 170227 170237 170240 170241 170242 170243 170244 170245 170246 170248 170249 170257 170267 170277 170287 170297 170347 170447 170547 170647 170747 170847 170947 171247 172247 173247 174247 175247 176247 177247 178247 179247 180247 190247 270247 370247 470247 570247

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.