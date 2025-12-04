Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: MPİ 2026 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. 31 Aralık gecesi tam, yarım, çeyrek biletlerini alanlar tüm çekiliş sonuçlarını MPİ adresinden sorgulayabilecek. Yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, MPİ 2026 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2026

Yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak.

Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı şu şekilde;

Çeyrek: 200 TL

Yarım: 400 TL

Tam: 800 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2025 itibarı ile satın alabilirsiniz. Bilet satışları 31 Aralık saat18.30'a kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük rekor ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.