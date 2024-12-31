Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tarihi, saati ve büyük ikramiye miktarı belli oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?" İşte yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı...