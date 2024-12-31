Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı belli oldu!

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?

        2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bu yıl 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak. Şans oyunu tutkunlarının merakla takip ettikleri Milli Piyango'da büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar?" İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 08:06 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tarihi, saati ve büyük ikramiye miktarı belli oldu. Peki, "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?" İşte yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"