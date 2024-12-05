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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar, büyük ödül ikramiye ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar, büyük ödül ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım resmen başladı! Her yıl büyük bir heyecanla beklenen ve artık bir yeni yıl geleneği haline gelen çekilişte, bu yılın büyük ödülü tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler biletlerini alırken, çekilişin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. İşte büyük çekilişle ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:49
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        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Bu yıl tam 600 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye şimdiden hayalleri süslüyor. Bilet satışları tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca kişi 31 Aralık akşamı gerçekleşecek çekilişi sabırsızlıkla bekliyor. İşte yılın en büyük çekilişiyle ilgili merak edilen detaylar…

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

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