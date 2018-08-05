Milli savaş uçağı
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Milli savaş uçağında 'süper' başlangıç

F-16'ların yerini alacak savaş uçaklarının üretilmesi amaçlanan Milli Muharip Uçak Projesi'nin "ön tasarım süreci" ve "üretim tesisi" yatırımları için TUSAŞ bir dizi yatırım yapacak. Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi hedeflediği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne yönelik güçlü teşvik mekanizmaları hayata geçirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında "ön tasarım" aşamasıyla birlikte proje takvimi başlayacak

05.08.2018 - 13:03 | Güncelleme: AA

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlıyor.

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

Başkanlık proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı. Şirket ise İngiliz BAE Systems ile MMU geliştirmesine yönelik iş birliğine gitti. İki şirket, uçağın geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan "ön tasarım" aşamasında birlikte çalışacak. Ön tasarım aşamasında hava aracının yanı sıra mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor.

Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

HEDEF SÜREYİ ÖNE ÇEKMEK

Projede, geçen süre içinde uçağın konsept tasarımı tamamlanırken, iki motorlu seçenekle yola devam etme kararı alındı. BAE Systems ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Ankara’ya yerleşen 30 İngiliz mühendis çalışmalara dahil oldu.

Radar, elekto-optik ve bütünleşik işlemci alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla uçağın kritik bileşenlerinin yerli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında "tasarım ve prototip kalifikasyonunu" kapsayan birinci dönemin ilk aşaması olan "ön tasarımına" geçilerek proje takvimi başlayacak. Söz konusu dönemin 4 yıl sürmesi öngörülürken TUSAŞ, insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 3 yıla çekmek için çaba gösteriyor.

YATIRIMLARA TEŞVİK

TUSAŞ, ayrıca MMU'nun "ön tasarım süreci" ve "üretim tesisine" yönelik olarak bir dizi yatırım yapacak. Proje takvimi başlamadan MMU'ya yönelik yatırımların teşvikle güçlü şekilde desteklenmesine karar verildi.

Projenin stratejik önemi, ülke sanayisi ve insan kaynağı gelişimine yapacağı katkı, sağlayacağı istihdam olanakları gibi faktörler dolayısıyla yapılacak yatırımlar "süper teşvik" olarak nitelendirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımlarından yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da kurulacak üretim tesisine 5,7 milyar liralık yatırım yapılacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi lansmanında ise "ön tasarım" faaliyetleri için 4,8 milyar liralık kaynak kullanılacağı belirtilmişti.

 

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Yorumlar 13
  • Misafir 4 dakika önce
    Yerli ve milli atak helikopterin satışı için ABD'nin onayını beklediğimiz düşünülünce yerli ve milli !! savaş uçağı için kimlerin icazetini beklemek zorunda olacağımızı düşünemiyorum bile. Keşke olsa ama milletin aklı ile alay etmeyin
  • Misafir 10 dakika önce
    Bazı yorumlardaki kafalara bakarsak,kendimizi aciz görüp,hiç bir şeye hiç bir yerden başlamamız lazım,bir şeyi atlıyorlar,bu tür kafalar yüzünden,bu hamlelerde geç kaldığımızı
  • Misafir 11 dakika önce
    30 ingiliz mühendis ve 0 milli olacak!!!@
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