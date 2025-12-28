MSÜ başvuru tarihi 2026: MSÜ başvuruları ve sınavı ne zaman?
Askerî öğrenci olma hayali kuran binlerce aday için 2026 MSÜ sürecinde takvim netleşmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurduğu sınav programı sonrası gözler Millî Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'na çevrildi. Mart ayında yapılması planlanan sınav öncesinde adaylar, başvuru tarihleri ve sürece ilişkin temel adımları yakından takip ediyor. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte güncel bilgiler...
2026 yılı Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, sınava katılmayı planlayan adaylar için geri sayımın başladığı başlıklar arasında yer aldı. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte sınavın uygulanacağı dönem ve başvuru sürecine dair ilk bilgiler gündeme gelirken, adaylar MSÜ başvurularının ne zaman alınacağını ve sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
MSÜ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ 2026 TAKVİMİ:
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.