Ünlülerden milli gurur Türkiye, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldı. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen millilerin galibiyeti, büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Ünlüler, o mutluluğu ve gururu paylaştı

Habertürk Giriş: 03.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:20 facebook

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