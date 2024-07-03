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        Haberler Magazin Ünlülerden milli gurur - Magazin haberleri

        Ünlülerden milli gurur

        Türkiye, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldı. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen millilerin galibiyeti, büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Ünlüler, o mutluluğu ve gururu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:20
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        Ünlülerden milli gurur
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        EURO 2024'te Türkiye, son 16 maçında Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kaldı.

        Almanya'nın Leipzig şehrinin Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanan maçta golleri; Merih Demiral attı.

        Avrupa'nın; Almanya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İsviçre, Fransa ve Hollanda ile birlikte en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen Türkiye, çeyrek final maçını, 6 Temmuz'da Berlin Olympiastadion'da Hollanda ile oynayacak.

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        Türkiye'nin çeyrek finale kalması, tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu.

        Ünlüler, mutluluklarını, gururlarını paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

        HÜLYA KOÇYİĞİT

        FİLİZ AKIN

        HÜLYA AVŞAR

        SÜHA UYGUR

        HANDE ATAİZİ

        "Bizim çocuklar"...

        ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

        NAZAN ŞORAY

        İBRAHİM BÜYÜKAK

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