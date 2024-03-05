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        Haberler Magazin Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan olaylı gece

        Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan olaylı gece

        Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile eğlenmek için gittiği bir gece kulübünde sahne alan Melsum Erdost arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre; Karakurt, Erdost'un sahnede olduğu sırada elinden mikrofonu zorla alarak şarkı söyledi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Karakurt'u mekândan çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:11
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        Türkiye A Milli Kadın Voleybol oyuncusu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde eğlenmek için gittiği bir gece kulübünde sahneye çıkarak, şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu zorla alıp şarkı söylemeye başladı. Bunun üzerine Karakurt ile Erdost arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Ebrar Karakurt'u dışarı çıkardı.

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        Gece kulübünde olaya şahit olan müşterilerden biri, yaşananları sosyal medya hesabından yayımladı. Melsum Erdost, o paylaşımı paylaştı; "Dünü bugüne bağlayan gece olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar, çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son 'Yeter ben şarkı söyleyeceğim' diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar, hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardı."

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        Melsum Erdost, bu paylaşımına şu açıklamasını ekledi; "Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet, dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı. Kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım. Çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum." ifadelerini kullandı.

        Ebrar Karakurt ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        Fotoğraflar: Instagram, Depo

        #ebrar karakurt
        #Melsum Erdost
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