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        Haberler Bilgi Gündem Milli Yas nedir, ne demek? Ulusal yas ne anlama gelir?

        Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir?

        Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir?" sorularını beraberinde getirdi. Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün olarak bilinmektedir. İşte ulusal yas hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 18:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da yaşanan facia sonrasında 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bir ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Peki, "Milli Yas nedir, ne demek? Ulusal yas ne anlama gelir?" İşte detaylar...

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        MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!

        Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada.

        "İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduğunu biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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        MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

        Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

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        MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?

        Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:

        Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.

        Resmi törenler iptal edilir.

        Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.

        Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.

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