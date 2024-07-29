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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı!

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 800 metre serbest stil elemelerinde Türkiye rekoru kırarak 2. olmasına karşın genel sıralamada 11'inci oldu ve yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:48
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        Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı!
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        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı.

        Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı.

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamadı 11'inci sırada yer alan Kuzey, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

        16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele verecek.

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