Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler'den Gürcistan’a karşı 6. galibiyet - Futbol Haberleri

        Milliler'den Gürcistan’a karşı 6. galibiyet

        A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. karşılaşmada 6. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milliler'den Gürcistan'a karşı 6. galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

        Bu müsabaka ile birlikte iki ülke tarihlerinde 8. kez rakip oldu. Mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, rakibine karşı 6. galibiyetini kazandı. Kırmızı-beyazlılar diğer maçlarda ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

        Öte yandan A Milliler, Gürcistan ile yaptığı 3’ü resmi, 1’i de özel olmak üzere son 4 maçı da kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak