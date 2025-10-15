Milliler'den Gürcistan'a karşı 6. galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Bu müsabaka ile birlikte iki ülke tarihlerinde 8. kez rakip oldu. Mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, rakibine karşı 6. galibiyetini kazandı. Kırmızı-beyazlılar diğer maçlarda ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan A Milliler, Gürcistan ile yaptığı 3’ü resmi, 1’i de özel olmak üzere son 4 maçı da kazandı.