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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler dev ekranda, taraftar parkta! - Futbol Haberleri

        Milliler dev ekranda, taraftar parkta!

        A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024 macerası, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda kurulan dev ekranda futbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Parkın atmosferinde buluşan yüzlerce taraftar, millilerimizin Gürcistan ve Portekiz karşısında verdiği mücadeleyi tek yürek olarak izleme fırsatı buldu. Ay-yıldızlı takımımızın son grup maçında sporseverler, Çekya-Türkiye karşılaşmasını birlik ve beraberlik ruhuyla festival havasında izleyebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:48
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        Milliler dev ekranda, taraftar parkta!
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        İstanbul'da Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, bu yaz spor severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. A Milli Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi maçlarının ardından, UEFA EURO 2024 heyecanı da parka taşındı.

        Yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Gürcistan ve Portekiz karşısındaki maçlarını Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekranda izledi.

        26 Haziran'da saat 22:00'de oynanacak kritik Çekya-Türkiye maçı da aynı yerde canlı olarak izlenebilecek. Bu maç, Türkiye'nin son 16 turuna kalma şansını belirleyecek.

        Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında millilerimizin müsabakaları yine Sanatçılar Parkı'ndaki dev ekranda izlenebilecek. Bu etkinlik, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

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