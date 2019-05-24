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Milwaukee Bucks: 99 - Toronto Raptors: 105 | MAÇ SONUCU

AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 105-99 mağlup eden Toronto Raptors, seride 3-2 öne geçerek tur için avantaj yakaladı

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors

Normal sezonun ikinci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisi 5. maçında, ligi lider tamamlayan Milwaukee Bucks'a konuk oldu.

Özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Raptors, karşılaşmayı 105-99 kazanarak 2-0 geriye düştüğü seride 3-2 öne geçti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 35 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Fred VanVleet 21 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Pascal
Siakam 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Eric Bledsoe 20 sayı, Malcolm Brogdon 18 sayı ve 11 ribaunt, Brook Lopez ise 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asist üretti.

Raptors, evinde oynayacağı serinin 6. karşılaşmasını kazanması halinde finalde Golden State Warriors'ın rakibi olacak.

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