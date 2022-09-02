Gautam Adani

Serveti: 141 milyar dolar

Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu. Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.

Servetinin kaynağı: Adani Group

Ülke: Hindistan