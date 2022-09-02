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Milyarderler listesinde değişiklik

Dünyanın en zenginleri listesinde değişiklik yaşandı. Hintli Gautam Adani, LVMH Kurucusu Bernard Arnault'yu sollayarak dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Adani'nin serveti yılın ilk 9 ayında 64.4 milyar dolar yükseldi. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

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  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Elon Musk

    Serveti: 246 milyar dolar

    Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, yatırımcı ve girişimci. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'nın ve uzay hizmetleri şirketi SpaceX'in CEO'su. 

    Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX

    Ülke: ABD
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Jeff Bezos

    Serveti: 151 milyar dolar

    Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı. Dünya genelinde e-ticaretin gelişmesinde büyük rol oynadı. Dünya çapında faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu. 

    Servetinin kaynağı: Amazon, Blue Origin

    Ülke: ABD
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Gautam Adani

    Serveti: 141 milyar dolar

    Hintli bir milyarder sanayici. Hindistan'da yer alan en büyük liman işletmecisi ve çok uluslu bir holding olan Adani Group'un başkanı ve kurucusu. Adani Group hisselerinin bu yıl içinde yüzde 95 oranında yükselmesiyle, elde etmiş olduğu serveti kendisine Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk üçe giren ilk Asyalı unvanını kazandırdı.

    Servetinin kaynağı: Adani Group

    Ülke: Hindistan
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Bernard Arnault

    Serveti: 130 milyar dolar

    Fransız iş insanı. Fransa'nın en zengini insanı, dünyanın ise en büyük lüks eşya üreticisi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürü. 

    Servetinin kaynağı: LVMH, Christian Dior SA

    Ülke: Fransa
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Bill Gates

    Serveti: 115 milyar dolar

    Amerikalı girişimci, yazılımcı ve yatırımcı. Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un kurucu ortağı. 2019 yılında 110 milyar dolat net değer ile dünyanın en zengin insanıydı. 

    Servetinin kaynağı: Microsoft

    Ülke: ABD

     
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Larry Page

    Serveti: 100 milyar dolar

    Amerikalı yazılım mühendisi ve girişimci. Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın ana şirketi Alphabet'in kurucu ortağı. Google'ın arama motoruna güç sağlayan PageRank algoritmasını geliştirdi.

    Servetinin kaynağı: Google, Alphabet

    Ülke: ABD
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Warren Buffett 

    Serveti: 98.4 milyar dolar

    Amerikalı iş insanı ve hisse yatırımcısı olan Buffett, 1965'ten bu yana yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in başkanı ve en büyük hissedarı. Toplam 48 milyar dolar ile şimdiye kadar ABD'de yapılmış en büyük bağışı gerçekleştirdi.

    Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

    Ülke: ABD 
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Sergey Brin

    Serveti: 95.9 milyar dolar

    Amerikalı yazılım mühendisi ve internet girişimcisidir. Larry Page ile birlikte Google'ı kurdu. Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in başkanıydı. 2019 yılında başkanlığından ayrıldı, ancak yönetim kurulu üyesi olmaya devam ediyor.

    Servetinin kaynağı: Google, Alphabet

    Ülke: ABD
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Larry Ellison

    Serveti: 93.6 milyar dolar

    Amerikalı iş insanı. Yazılım devi Oracle'ın kurucusu ve en büyük hissedarı. Aynı zamanda kendisi 3 milyon Tesla hissesi satın aldıktan sonra Aralık 2018'de Tesla'nın yönetim kuruluna katıldı.

    Servetinin kaynağı: Oracle 

    Ülke: ABD
  • Milyarderler listesinde değişiklik

    Steve Ballmer

    Serveti: 92.1 milyar dolar

    Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un eski CEO'su. 2014 yılında görevinden ayrıldı ama Windows işletim sistemini, Xbox oyun konsolunu yapan Redmond şirketinin hissedarı olmaya devam ediyor. Ballmer ayrıca L.A. Clippers basketbol takımının da sahibi.

    Servetinin kaynağı: Microsoft

    Ülke: ABD

     

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