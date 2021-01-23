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HaberlerGündemCEZASI 1.9 MİLYON TL! Son dakika: Verbis kayıt için son 1 hafta! Cezası 1 milyon 966 bin TL!
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Son 1 hafta! Cezası 1 milyon 966 bin TL!

2020 yılı yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, 30 Ocak’a kadar Verbis sistemine kayıt yaptırması gerekiyor. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 966 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanması söz konusu

CEZASI 1.9 MİLYON TL! Son dakika: Verbis kayıt için son 1 hafta! Cezası 1 milyon 966 bin TL!
Milyonları ilgilendiriyor! Son 1 hafta! Cezası 1 milyon 966 bin TL!
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İHA

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık artıyor. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (KVKK) tarafından belirlenen kriterlere sahip olan veri sorumluları ise ayrıca Veri Sorumluları Sicili’ne (Verbis) de kaydolmak zorunda.

ÇALIŞAN SAYISI 50'DEN FAZLA OLMALI

İHA'da yer alan habere göre DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO’su Sefa Karcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu doğrultuda çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt yükümlülüklerini tamamlamaları gerekiyor.

SON TARİH: 30 OCAK 2021

İşbu tarihe kadar kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları ise yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün içerisinde sicile kaydolmak zorunda. Bu kapsamda 2020 yılının 12 ayından en az 7 ayında yıllık çalışan sayısı 50’den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının Verbis kaydını 30 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CEZASI: 1 MİLYON 966 BİN TL

2020 yılında mevcut çalışan sayıları nedeniyle sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen 30 Ocak’a kadar Verbis’e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 966 bin TL’ye varan cezalar gelecek. Karcıoğlu, özellikle veri sorumlusu şirketlerin veri envanteri çıkarması gerektiğini ve bu işlemin profesyonel olarak işletilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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