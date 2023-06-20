Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Mindfulness yöntemiyle farkındalığı daha yüksek mutlu bir yaşama kavuşmak ve duygularda fark yaratmak mümkün

"Alzheimer’dan korkma geç kalmaktan kork!" sloganı çok önemli bir gerçeğe dikkat çekse de bu hastaların beyinlerindeki bozulmalar hastalık ortaya çıkmadan uzun yıllar önce başlıyor. Peki bundan korunmak mümkün mü? Takıntılarımızı, önyargılarımızı, hoşgörü eksikliğimizi ortadan kaldıracak bir yol var mı? Sorun olmadığını düşündüğümüz yaşamımızı daha iyi hale getirebilir miyiz? Kişinin temel nöropsikolojik kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan zihinsel eğitim biçimi “Mindfulness” bu sorulara “Evet” yanıtı veriyor ve duygularımızda fark yaratan bir teknik olarak değerlendiriliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Mindfulness yöntemiyle farkındalığı daha yüksek mutlu bir yaşama kavuşmak ve duygularda fark yaratmak mümkün
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız bir nöroloji profesörü. On binlerce Alzheimer hastası gördüğünü ve halen görmeye devam ettiğini söylüyor. Alzheimer’ı “İnsanı kendinden alan hastalık” olarak tanımlayan Babacan, bu hastalığın radikal tedavisiyle ilgili çalışmaların olumsuz olması ve hastaların beyinlerindeki bozulmaların aslında hastalık başlamadan neredeyse 20-25 yıl önce ortaya çıkmasının kendisini ümitsizliğe ittiğini söylüyor. Bu nedenle hastalıktan korunma konusuna daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyor ve “Araştırmalarım sırasında karşıma ‘Mindfulness’ kavramı çıktı. Konuyla ilgili dünya çapında önemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğunu gördüm, bunları inceledim ve bu yola girmeye karar verdim. Amacım “Alzheimer’den korkma geç kalmaktan kork” sözünün gereğini yapmaya çalışmaktı” diyor. Peki mindfulness ne anlama geliyor?

Prof. Dr. G&uuml;lsen Babacan Yıldız
Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız

MINDFULNESS NE YAPIYOR?

Mindfulness kelime anlamıyla “farkındalık” demek. Kişinin bilinçli şekilde duygularının, düşüncelerinin ve zihninden geçenlerin farkına varabilmesi anlamına geliyor. Bu, dikkati geçmişi yargılamadan ve gelecekle ilgili endişeler duymadan bulunulan ana getirmekle mümkün oluyor. Mindfulness bir zihin durumu olarak değerlendirildiği için kişinin temel nöropsikolojik kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan bir zihinsel eğitim biçimi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda bir mindfulness eğitmeni olan Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Kişi dikkatini bulunduğu ana getiremeden öz farkındalığını, bedensel farkındalığını ve duygularını düzenleme işlevlerini de yerine getiremiyor” diyor.

MEDİTASYONLA BENZERLİK GÖSTERİR?

Mindfulness deyince akla ilk gelen şeyin meditasyon olduğu belirtilse de meditasyonun yanında kişinin beynindeki otomatik pilotu fark etme, strese verdiği zihinsel ve bedensel tepkiler, beden farkındalığı, yoga, kendisiyle ve başkalarıyla iletişimde farkındalık sağlama gibi pek çok eğitim bulunuyor.

İLK NE ZAMAN VE HANGİ AMAÇLA BAŞLADI?

İlk kez bir biyolog olan Jon Kabat-Zinn tarafından 1979 yılında Harvard Üniversitesi Massachusetts Tıp Fakültesi’nde kanser hastalarının ağrı, acı ve streslerini azaltmak amacıyla kurduğu bir klinik olarak başlayıp, ilerleyen yıllarda gelişerek ilerleyen teknik tüm dünyaya yayılıyor. MBSR (Mindfulness-based stress reduction- Mindfulness temelli stres azaltma) olarak geçen 8 haftalık eğitimleri herkes alabilse de herkes eğitmen olamıyor ve bunun için yaklaşık 1 yıl süren bir eğitimden geçmek gerekiyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de da çok sayıda MBSR eğitmeni bulunuyor.

EN TEMEL AMAÇ DUYGULARI FARK ETMEK

MBSR eğitimlerinin en temel amaçlarından birinin duygularımızı fark etmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Ben her zaman insanın 3 D’si olduğunu söylüyorum. Düşünceler duyguları, duygular da davranışları getiriyor. Eğer düşünceler takıntılı, önyargılı ve hoşgörüsüz şekilde otomatik pilot gibi tekrar edilirse, bu kişiyi yoran ve kötü psikolojiye sokan duygulara ve hatta duygu seline neden oluyor. Sonu da genellikle kişiye zarar veren bir davranış olarak ortaya çıkıyor. Kontrolsüz yemek, bir sigara daha içmek, sosyal medyaya tekrar tekrar bakma isteğine karşı koyamamak, birilerini eleştirmek gibi davranışlar bu durumun örnekleri arasındadır” diyor.

“YAŞAMIMDA SORUN YOK” DİYENLER DE YARARLANABİLİR

Bu tekniğin, yaşamında sorun olmadığını düşünen kişilere de yararı olduğuna ve bu yolun kişinin hem kendisine hem de dünyaya bakışına farkındalık artışı sağlayarak artı değer kattığına inanan Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, bunu kendisiyle ve dünyayla barış içinde yaşamak isteyen bir insanın erişebileceği en kıymetli erdem olarak tanımlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor olabilir
SAĞLIK Gündüz uykusu beynin küçülmesini engelliyor
Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır, hangi ilaçlar aç karnına içilebilir?
SAĞLIK Aç karnına ilaç içmek zararlı mıdır?
Ailelere karne uyarısı: Ceza, aile ilişkilerini zedeler
SAĞLIK Karne uyarısı: Ceza, aile ilişkilerini zedeler
Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki oluşum sürecine yönelik bulgular elde etti
SAĞLIK Araştırmacılar Huntington hastalığının beyindeki ...
Yaşam iksiri olarak kullanılan mumiyonun faydaları sosyal medyada çok konuşuldu!
SAĞLIK Eskiden yaşam iksiri olarak biliniyordu!
Acı yemek sağlıklı mı yoksa zararlı mı? Acı yemenin vücudumuza etkisi neler?
SAĞLIK Acı yemek sağlıklı mı zararlı mı?
Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçiriyor, tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor
SAĞLIK Tek gecede ödem attıran muhteşem kür!
Gaziantep Üniversitesinde diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi
SAĞLIK Diyabet hastalarına özel ayakkabı üretildi
Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için elimizde net bir veri yok
SAĞLIK Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için net bir ...
Severek tüketiyoruz ama… Diyetisyenlere göre fazla peynir tüketmenin 12 yan etkisi
SAĞLIK Diyetisyenlere göre fazla peynir tüketmenin 12 yan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.