Mine Tugay'dan Ayla Algan paylaşımı: Oyunculuğa başlama sebebim

Mine Tugay, 86 yaşında 2024'te hayata veda eden müzisyen ve oyuncu Ayla Algan'ı yâd etti.

Ayla Algan

Sosyal medya hesabından Ayla Algan ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayımlayan Mine Tugay, paylaşımına; "Ayla Algan... Oyunculuğa başlama sebebim. O olmasaydı belki de konservatuvar okumaz, oyuncu olmaz, çok sıkı bir tiyatro seyircisi olarak hayatıma devam ederdim. Her tanış olduğumuz insanın hayatımıza dokunuşuna, farkında olmadan yön vermesine bayılıyorum, minnettarım..." ifadelerini not düştü.

Mine Tugay ve Ayla Algan

Ayla Algan, 2024'te senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etmişti.