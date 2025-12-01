Habertürk
        Mine Tugay'dan Ayla Algan paylaşımı: Oyunculuğa başlama sebebim

        Mine Tugay'dan Ayla Algan paylaşımı: Oyunculuğa başlama sebebim

        Mine Tugay, 2024'te hayata veda eden Ayla Algan'ı paylaştığı fotoğrafla andı; "Oyunculuğa başlama sebebim"

        Giriş: 01.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:32
        "Oyunculuğa başlama sebebim"
        Mine Tugay, 86 yaşında 2024'te hayata veda eden müzisyen ve oyuncu Ayla Algan'ı yâd etti.

        Ayla Algan
        Ayla Algan

        Sosyal medya hesabından Ayla Algan ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı yayımlayan Mine Tugay, paylaşımına; "Ayla Algan... Oyunculuğa başlama sebebim. O olmasaydı belki de konservatuvar okumaz, oyuncu olmaz, çok sıkı bir tiyatro seyircisi olarak hayatıma devam ederdim. Her tanış olduğumuz insanın hayatımıza dokunuşuna, farkında olmadan yön vermesine bayılıyorum, minnettarım..." ifadelerini not düştü.

        Mine Tugay ve Ayla Algan
        Mine Tugay ve Ayla Algan

        Ayla Algan, 2024'te senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etmişti.

