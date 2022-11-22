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Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler

Geçtiğimiz aylarda, "Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" açıklamasında bulunan ünlü oyuncu Mine Tugay, bu kez yayınladığı mesaj ile kafaları karıştırdı

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  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Mine Tugay, "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" diyerek, ilişkisi olduğunu açıklamıştı.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

    Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde 'Suna' karakterini de canlandıran Tugay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, "Sevgisinin büyüklüğüne güvenip kırıp, döktüğünüz kim varsa sizden vazgeçecek. Birini hem itip hem de aynı yerde kalmasını beklemek aptallık..." sözlerini sosyal medya hesabından yayınladı. Mine Tugay'ın bu gönderisi kafaları karıştırdı.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    GENÇLİK SIRRI

    Öte yandan Tugay, daha önce, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna, "Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" yanıtını vermişti.

    Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yapmıştı.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    "HAYATTAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Mine Tugay, daha önce de bir takipçisinin, "Bu kadar enerjik olmanızın altında bir motivasyon var mı?" sorusunu yanıtlamıştı.

    Tugay, "Hayat... Yani hayatta kalma güdüsüyle yaşamıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Bu arada her zaman da çok enerjik değilim. Bazen kendime çok zaman tanırım. Bazen dingin ve kendimle geçirdiğim zamanlar olur. O da bir motivasyon ve hayata dahil..." şeklinde konuşmuştu.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    "NAZAR" YANITI: BAŞIMA GELENLERDEN SONRA...

    Samimi açıklamalarda da bulunan Mine Tugay, "nazar" konusundaki görüşlerini dile getirmişti. Bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun? 'Neden?' dersen, paylaşımlardan..." sorusuna yanıt veren Tugay, "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor..." demişti.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    "YARATICILIK TIKANMASI YAŞIYORUM"

    Mine Tugay, "Kitap yazmayı hiç düşündünüz mü?" sorusunu ise "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim" şeklinde cevaplamıştı.

    "ÖZEL HAYATIMI PAYLAŞMAYI SEVMİYORUM"

    Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna, "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" yanıtını vermişti.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    "O ROLÜ OYNARKEN CEPTEN YEDİM"

    Ayrıca ünlü oyuncu, "Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol 'Medcezir'deki 'Ender' karakteriydi. 'Cepten yemek' derken role elbette çok şey katmaya çalıştım. Partnerimle üzerine çok konuşup, çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı. Yani bana çok yakındı, onu demek istiyorum. Uyarlama işlerde orjinalini izleyip, ilham alabiliyorsunuz. Bu da bir yandan işi kolaylaştırıyor. En etkileyen karakter ise tiyatroda oynadığım 'Karatavuk'daki 'Una' oldu" demişti.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    "AŞIK OLUNCA HAYATINIZA YENİ KAVRAMLAR GİRİYOR"

    Mine Tugay, "Aşk' dediğimiz kavram, zaman içerisinde boyut olarak farklılaşabiliyor. İki insan arasındaki aşktan bahsediyorsak, beni besleyen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aşık olunca hayatınıza tutku, bağlılık, sorumluluk gibi yeni ve zengin kavramlar giriyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler - Magazin haberleri

    "SABIRSIZIM"

    Tugay, kendisinde en sevdiği ve sevmediği özellikleri de açıklamıştı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Kendimde en sevdiğim özellik; insanları tanıma ve anlama hevesim hiç bitmiyor. Bu işimin de getirdiği bir özellik ve bunu seviyorum. Sevmediğim özelliğim ise; biraz sabırsızım ama bunun üzerine de çalışıyorum. Her şeyi zamana bırakmak gerektiğini, sabırsızlandığım konu ile ilgili kafamdaki soru işaretlerini minimalize etmeyi öğretiyorum kendime. Yol aldığımı söyleyebilirim" demişti.

    Fotoğrafar: Instagram

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