Mine Tugay'dan kafaları karıştıran sözler

"HAYATTAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mine Tugay, daha önce de bir takipçisinin, "Bu kadar enerjik olmanızın altında bir motivasyon var mı?" sorusunu yanıtlamıştı.

Tugay, "Hayat... Yani hayatta kalma güdüsüyle yaşamıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Bu arada her zaman da çok enerjik değilim. Bazen kendime çok zaman tanırım. Bazen dingin ve kendimle geçirdiğim zamanlar olur. O da bir motivasyon ve hayata dahil..." şeklinde konuşmuştu.