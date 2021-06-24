Festival jürisinde yer alacak

Kariyeri boyunca pek çok dizi, film ve tiyatro projesinde yer alan Tugay, 'Uzun Metraj Film' kategorisinde 'Altın Elma' için yarışacak filmleri izleyip sektörün önemli isimleri ile beraber karar verecek. Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı oyunculuğuyla isminden sıkça söz ettiren Mine Tugay, her yıl Türk sinemasının en güzel örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturan ‘Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin jüri koltuğunda oturacak. Tugay, 25 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenecek festivalde, sektörün önemli isimleri ile beraber 'Uzun Metraj Film' kategorisinde yer alan yapımları izleyip, karar verecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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