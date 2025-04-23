Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr.Rezan Epözdemir'i de tehdit ettiler!

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinden sonra, ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de tehdit edildi.

Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dehşete düşüren mesajları paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birlikte katıldığımız Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve emniyete de aktardım. Valilik makamına da gerekli önlemlerin alınması için başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi' nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.