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İngiliz otomobil üreticisi Mini, Clubman modeline sınırlı sayıda üretilecek bir versiyon ile veda etmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, üretim adedi 1969 olarak belirlenen Final Edition isimli versiyon, Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

İlk defa 1969 yılında tasarlanan ve günümüzde üçüncü nesli ile yollarda olan Clubman'in yeni neslinin üretilmesi planlanmıyor.

Otomobilin Final Edition versiyonu ise, standart versiyonlardan iç ve dış tasarım detaylarıyla farklılaşıyor.

Versiyona özel gövde renkleri ile satışa sunulan modelde, 1.5 litre ve 136 beygir gücünde benzinli motor görev yapıyor. Otomobilin Türkiye'ye de bu motor ile geleceği belirtildi.