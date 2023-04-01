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Haberler Otomobil Mini Clubman'in vedasına özel versiyon
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1969 yılında tanıtıldı, 1969 adet ile veda ediyor

Mini, yeni neslini planlamadığı otomobili Clubman'e özel bir versiyon ile veda ediyor. Otomobilin yaşam döngüsünü sonuna özel Final Edition isimli bir versiyon tanıtan İngiliz otomobil üreticisi, bu donanım paketinden 1969 adet üreteceğini açıkladı. Clubman Final Edition, Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Günümüzde üçüncü nesli ile yollarda olan Clubman, ilk kez 1969 yılında tanıtılmıştı yeni neslinin üretilmesi planlanmıyor

Mini Clubman'in vedasına özel versiyon
HABERTURK.COM

İngiliz otomobil üreticisi Mini, Clubman modeline sınırlı sayıda üretilecek bir versiyon ile veda etmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, üretim adedi 1969 olarak belirlenen Final Edition isimli versiyon, Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

İlk defa 1969 yılında tasarlanan ve günümüzde üçüncü nesli ile yollarda olan Clubman'in yeni neslinin üretilmesi planlanmıyor.

Otomobilin Final Edition versiyonu ise, standart versiyonlardan iç ve dış tasarım detaylarıyla farklılaşıyor.

Versiyona özel gövde renkleri ile satışa sunulan modelde, 1.5 litre ve 136 beygir gücünde benzinli motor görev yapıyor. Otomobilin Türkiye'ye de bu motor ile geleceği belirtildi.

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