Trafik kazası! 12 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

İHA

Ağrı’da minibüs ve ticari araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’dan Ağrı’ya seyir halinde olan araç sürücüsü C.Ş.’nin, Yücekapı köy istikametinden anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan V.D. kontrolündeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ve minibüsteki yolcularla beraber toplamda 12 kişi yaralandı.

Yaralılardan 9’u Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu daha ağır olan 3 kişi ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.