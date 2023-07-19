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        Haberler Gündem Minibüsle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

        Minibüsle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, minibüsle çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye Onurhan Ekiz hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 20:00
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        Minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü
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        Kaza, saat 13.30 sıralarında Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi´nde meydana geldi.

        M.S. yönetimindeki minibüs, kavşakta kurye Onurhan Ekiz idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ekiz, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinde durumunun ağır olduğu belirlenen Ekiz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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