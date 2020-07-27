Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - ESKİŞEHİR

Ali Mehti T. idaresindeki 26 S 0343 plakalı minibüs, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Yenikent Kavşağı mevkisinde, Kadir Tunçyol'un (40) kullandığı 26 TF 712 plakalı otomobille çarpıştı.Olay yerinde yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Tunçyol'un cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.Minibüs sürücüsü Ali Mehti T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR