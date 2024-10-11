Minibüste şoförün cüzdanını çaldı
Edirne'de minibüsüne binen bir yolcu, şoförün dalgınlığından yararlanarak cüzdanını çaldı. Hırsızlık anı araç kamerasıyla görüntülendi.
Edirne'de minibüse binen A.F, ön koltuğa oturdu. Midibüsün güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde A.F'nin şoförün arkasına oturduğu ve gözüne cüzdanını kestirdiği görüldü.
İneceği durağa yaklaşınca sırt çantasını cüzdanın bulunduğu kabinin üstüne koyarak şoförün görüş açısını kapatıp, cüzdanını çalan A.F, ilk durakta araçtan inip uzaklaştı.
Cüzdanının yerinde olmadığını fark eden şoför Eren K. polise giderek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.F. olduğunu belirleyerek kısa sürede yakaladı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.F, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.