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        Haberler Bilgi Yaşam Minik ciltlerde büyük rahatsızlık: Bebeklerde isiliğe karşı etkili çözümler

        Minik ciltlerde büyük rahatsızlık: Bebeklerde isiliğe karşı etkili çözümler

        Sıcak havalarda bebeklerin hassas cildinde sıkça karşılaşılan isilik, çoğu zaman endişeye neden olur. Peki, isilik neden oluşur, nasıl fark edilir ve evde nasıl hafifletilebilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 17.07.2025 - 08:30
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        Bebeğinizin cildinde kızarıklık ve döküntüler mi fark ettiniz? Bu yaz isilikle baş etmek için neler yapmanız gerektiğini bilmek, hem sizin hem de bebeğinizin rahatlamasını sağlar.

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        BEBEKLERDE İSİLİK NEDİR?

        Bebeklerde isilik, genellikle sıcak hava, terleme ve hassas cilt yapısı gibi etkenlerle ortaya çıkan yaygın bir cilt sorunudur. Cilt altındaki ter kanallarının tıkanmasıyla birlikte ter dışarı çıkamaz ve bu da küçük sivilce ya da kabarcıklarla kendini gösteren döküntülere yol açar. Özellikle sıcak ve nemli havalarda görülme sıklığı artar.

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        İSİLİK NEDEN OLUR?

        İsilik, genellikle bebeğin cildinin hava almayan bölgelerinde ortaya çıkar. Ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan bu durum, farklı cilt katmanlarını etkileyerek çeşitli türlerde kendini gösterebilir:

        - Miliaria Crystallina: En yüzeyel formdur ve ince, su dolu kabarcıklarla kendini belli eder.

        - Miliaria Rubra: Kırmızı döküntü ve kaşıntı ile birlikte görülür, cilt daha tahriş olur.

        - Miliaria Profunda: Derin cilt katmanlarını etkileyen nadir bir türdür. Genellikle uzun süre sıcak iklimde kalan bebeklerde ortaya çıkar.

        Yenidoğanlarda isilik daha yaygındır çünkü ter bezleri henüz tam gelişmemiştir. Özellikle prematüre bebekler ve sık terleyen bebeklerde risk daha fazladır. Aşırı sıcak ortam, kat kat giydirilme ve yetersiz havalandırma gibi çevresel faktörler de isilik oluşumunu tetikler.

        RİSK FAKTÖRLERİ

        - Aşırı sıcak ve nemli ortamlar

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        - Sentetik ve hava almayan giysiler

        - Kalın kıyafetlerle uyutulmak

        - Sürekli emzirme sırasında bebeğin terlemesi

        - Bebeğin fazla kilolu ya da kıvrımlı yapıda olması

        - Ter bezlerinin tam gelişmemiş olması (özellikle yenidoğanlarda)

        BELİRTİLERİ NELERDİR?

        İsilik genellikle bebeğin boyun, omuz, göğüs, koltuk altı, dirsek içi ve kasık bölgelerinde ortaya çıkar. Belirtileri arasında:

        - Kızarıklık: Ter bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde ciltte belirgin kızarıklık

        - Kabarcıklar: Küçük, su dolu kesecikler şeklinde döküntüler

        - Kırmızı Noktalar: Tıkanan gözenekler sonucu oluşan ince kırmızı döküntüler

        - Kaşıntı: Hafif kaşıntı hissi nedeniyle bebek huzursuz olabilir

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        - Huzursuzluk: Rahatsızlık hissi bebekte huysuzluk ve ağlama şeklinde kendini gösterebilir

        TANI NASIL KONUR?

        FİZİKSEL MUAYENE

        Çoğu zaman sadece fiziksel muayene ile tanı koymak mümkündür. Doktor, döküntünün tipi ve yayılımını değerlendirerek isilik teşhisini koyabilir.

        AYIRICI TANI

        Bazı cilt hastalıkları isilik ile karıştırılabilir (örneğin pişik, egzama, alerjik döküntüler). Bu gibi durumlarda çocuk dermatolojisi uzmanına danışmak gerekebilir.

        EVDE UYGULANABİLECEK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        - Serin Ortam Sağlanması: Oda sıcaklığı 20–22°C arasında olmalı, ortam iyi havalandırılmalıdır.

        - Pamuklu Giysiler: Sentetik kumaşlardan kaçınıp, ter emici ve hava alan pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

        - Sık ve Ilık Banyo: Günde 1–2 kez ılık suyla banyo yapılması bebeğin cildini rahatlatır. Sabun kullanımı azaltılmalı, bebek cildine uygun temizleyiciler tercih edilmelidir.

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        - Cildin Kurulanması: Banyo sonrası cilt özellikle kıvrım bölgelerinde tamamen kurulanmalıdır.

        - Çinko Oksit İçeren Merhemler: Tahrişi önlemek ve cildi korumak için isilikli bölgelere ince tabaka halinde sürülebilir.

        - Pudra Kullanımından Kaçınma: Pudralar solunma riski taşıdığından ve gözenekleri tıkayabileceğinden önerilmez.

        - Cildin Hava Almasına İzin Verme: Bez değişimlerinde bebeği bezsiz birkaç dakika bırakmak faydalı olabilir.

        KORUNMA YÖNTEMLERİ

        GİYSİ SEÇİMİ

        Bebekler mevsime uygun ve bol giysilerle giydirilmeli; sentetik kumaşlardan uzak durulmalıdır.

        ORTAM SICAKLIĞI VE NEM KONTROLÜ

        Oda sıcaklığı 22–24°C, nem oranı ise %40–60 civarında olmalıdır. Gerekirse nemlendirici cihazlar kullanılabilir.

        BANYO VE CİLT BAKIMI

        Bebek her gün yıkanmalı, cilt nazikçe kurulanmalı ve ağır nemlendiriciler yerine su bazlı, hafif ürünler tercih edilmelidir.

        BESLENME VE SIVI ALIMI

        Anne sütü ile beslenen bebekler genellikle yeterli sıvıyı alır. Ek gıdaya geçen bebeklerde ise yeterli su tüketimi sağlanmalıdır. Alerji öyküsü varsa beslenme dikkatle izlenmelidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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