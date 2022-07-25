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Haberler Gündem 3. Sayfa Minik İlkay'ın acı sonu! Artvin'de park eden kamyonetin altında kaldı
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Minik İlkay'ın acı sonu! Park eden kamyonetin altında kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde evinin kapısında oynayan 4 yaşındaki İlkay, feci bir kazanın kurbanı oldu. Kamyonetini park etmek isteyen sürücü, İlkay'ı fark etmedi. Çevredekilerin çığlıkları ile aracından inen sürücü, kamyonetin altında kalan minik İlkay'ı hastaneye götürdü. Minik kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Minik İlkay'ın acı sonu! Artvin'de park eden kamyonetin altında kaldı
Minik İlkay'ın acı sonu!
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İHA

Artvin'de, oyun oynadığı sırada park edilen kamyonetin altında kalan İlkay Alkan (4) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, o sırada aracını park etmek isteyen Ö.Ö. idaresinde bulunan kamyonetin altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Etrafta bulunanların bağrışları sonrası aracından inen Ö.Ö., yerde hareketsiz yatan minik İlkay'ı kucaklayıp aracıyla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan İlkay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Minik kızın ölümü, ailesi ve ilçeyi yasa boğdu. Sürücü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili incelme başlattı.

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