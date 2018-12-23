Veteriner hekim Esma Yıldar tarafından muayene edilen yavru köpeğin MR filmi çekildiğinde beyninde su toplamasından kaynaklı hasar oluştuğu anlaşıldı. İHA'nın haberine göre, minik yavru geçtiğimiz gün Veteriner Hekim E. Yasin Yılmaz ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında görevli hocalar tarafından ameliyat edildi. Mikro cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen beyin ameliyatı 3 saat sürdü.



Başarılı geçen operasyonun ardından 10 günlük kritik süreci atlatması beklenecek olan yavru köpek, sağlığına kavuştuktan sonra kendisini sahiplenecek bir hayvansevere teslim edilecek.

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