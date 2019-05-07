Minik savaşçıya Almanya’dan sevindiren haber

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minik savaşçıya Almanya’dan sevindiren haber

İHA

3 ay ömür biçilen ancak yaşam mücadelesiyle 15. ayını dolduran mikrosefali hastası Minik Ata’nın, oturabilmesi ve ayakta durabilmesi için 15 bin liralık yardımda bulunuldu

Ata Özdemir

Antalya'da, henüz kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası minik Ata’nın, oturup yürüyebilmesini adına gerekli olan cihazlar için hayırsever bir aile ve arkadaşları tarafından 15 bin liralık maddi yardımda bulunuldu. Hemen cihazları alan aile, uzun süredir ilk defa yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

"3 AY YAŞAR DEDİLER"

3. ayına kadar sık sık nöbetler geçiren minik Ata, birçok kez yoğun bakıma kaldırıldı ve yaşam mücadelesi verdi. Bu süre içerisinde turizmci anne Ceylan Özdemir de işini bırakmak zorunda kaldı, babaysa gündüzlerini işte, akşamlarını hastane koridorlarında geçirdi. Aile, minik yavrularını hayatta tutabilmek için hastane hastane gezdi. Doktorlardan '3 ay yaşar' cevabı alan aile, ümidini yitirmedi. Ata, baba ve annesinin şefkatiyle yaşama tutundu.

HİNDİSTAN'DA GTERAPİ GÖRDÜ

Ata 8. ayını doldurduğunda ise durumundan haberdar olan Şükran Kaban isimli bir hayırsever, Özdemir ailesiyle irtibata girdi. Kaban, Hindistan'da GTerapi yönteminin merkezi olan ve Özdemir çiftinin daha önceden araştırdığı tedavi sürecinin başlaması için gerekli 10 bin dolarlık masrafı üstlendi. Minik Ata, GTerapi alanındaki araştırmalarıyla ün yapmış olan Dr. Gunvant Oswal'a muayene oldu, ardından bir haftalık Homeopati tedavisi gördü. Bunun yanı sıra minik Ata'ya hazırlanan özel bir bitkisel kür de verildi. Tedaviler sonrası ailesiyle birlikte tekrar yuvasına dönen Ata'nın nöbetleri azaldı, hareketlerinde gelişmeler yaşandı. Hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başladı.

ALMANYA'DAN GELEN HABER SEVİNDİRDİ

Ata’nın oturma ve ayakta durabilmesine kolaylık sağlayacak cihaz ihtiyaçları olan aileye Almanya’dan güzel bir haber geldi. Almanya’da yaşayan ve Ata’nın durumunu medya aracılığıyla öğrenen Türk bir hayırsever aile ve dostları, aralarında 15 bin TL toplayarak Özdemir ailesine gönderdi. Özdemir ailesi, parayı alır almaz çocuklarının oturabilmesine yardımcı olacak özel tasarlanmış bir engelli bebek arabası ile ayakta durmasını, hatta bir süre sonra belki de yürümesini sağlayacak fizik tedavi cihazını aldı.

“UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Basın aracılığıyla cihaz taleplerinin 15 gün içerisinde gerçekleşmesine çok sevindiklerini dile getiren Anne Ceylan Özdemir, “Allah razı olsun 2 gün içerisinde toplayıp bize gönderdiler. Biz de firmayla görüşüp aletleri aldık ve 5 gün içerisinde elimizde oldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa yüzümüz güldü. Ata için oturuş pozisyonu çok önemli. Uyanık olduğu zamanlarda, oturma aletinde destekleyeceğiz. Ayakta durma cihazını şuanda tam olarak kullanamasa da günde 1 saat ona fayda sağlayacak” dedi.

“BİR ADIM BİLE ATMASI ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY"

Ata’nın günde 300’ü aşkın nöbet geçirdiğini vurgulayan Özdemir, bu nöbetlerin oğlundaki vücut proporsiyonunu bozduğunu söyledi. Cihazların Ata’nın gelişiminde olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade eden Özdemir, “15 gün içerisinde oldu ne olduysa. Yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Onun bir adım bile atması bizim için büyük bir şey. Biz bu evrede elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Ata çok güçlü bir çocuk. İnanıyorum ki başaracak” diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu
SAĞLIKKalbi bir günde 163 kez durdu!
'Astımın görülme sıklığı iki katına çıktı'
SAĞLIK'Astımın görülme sıklığı iki katına çıktı'
İftar sofralarında besin değeri düşük yiyeceklerden kaçınılmalı
SAĞLIKİftarda asla tüketmemeniz gereken besinler!
'Süt çocuklarında üst solunum yolu enfeksiyonları astımı tetikliyor'
SAĞLIKSüt çocuklarında astım tehlikesi!
Yanlış egzersiz omurgayı sakatlıyor
SAĞLIKDikkat! Yanlış egzersiz omurgayı sakatlıyor
Ramazan'da kilo vermenin yolları!
SAĞLIKRamazan'da kilo vermenin yolları!
Oruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri!
SAĞLIKOruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri!
'7-8 çocuktan biri astım hastası'
SAĞLIK'7-8 çocuktan biri astım hastası'
Lenfoma nedir? Lenfoma'nın belirtileri nelerdir? Lenfoma nasıl tedavi edilir?
SAĞLIKLenfoma nedir? Lenfoma nasıl tedavi edilir?
Zayıflık uğruna 35 kiloya düşmüştü!
SAĞLIKZayıflık uğruna 35 kiloya düşmüştü! Şimdi ise...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X