Geçmişten gelen karakteristik tasarım unsurlarını bünyesinde barındırmaya devam eden yeni Suzuki Jimny; kötü hava şartlarında daha fazla görünürlük sunan “Kinetik Sarı” veya arazide daha kolay gizlenmeye yardımcı olan “Orman Yeşili” gibi iki yeni renk de dahil olmak üzere sekiz farklı gövde rengiyle satışa sunulacak.
İHTİYAÇ FAZLASI DONANIM YOK
Dış tasarımda olduğu gibi Jimny’nin iç mekânında da yalın bir mimari tercih edilirken, sadece gerekli olan özelliklere odaklanacak kadar basit, ancak bir o kadar da işlevsel ve şık bir mimari, farklı kullanıcı tiplerinin beklentilerini aynı anda sunuyor. Birçok yeni nesil otomobilin aksine farklı renklerdeki süslemelerden arındırılmış siyah renkli sade kokpit tasarımı sürücünün dikkatini dağıtmadan tamamen sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Yatay çizgiler geniş bir görsel izlenimi beraberinde getirirken, dikey çizgiler örneğin gösterge paneli ile orta konsolun sınırlarını belirliyor ve sürücünün kullanım ergonomisine katkı sağlıyor.
Bluetooth uyumlu akıllı telefon desteğine sahip dokunmatik ekranlı ses ve görüntü sistemi ise yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yerini aldığı selefine oranla 53 litre artan bagaj kapasitesi yeni Jimny’de 377 litreye ulaşıyor. Katlanan arka koltuklar, geniş bagaj ağzı, bagajın yan duvarları ve koltuk tasarımının optimizasyonu sayesinde son derece kullanışlı, düz ve geniş bir yükleme alanı kullanıma sunuluyor. Temizlemesi kolay plastik ile kaplanan arka koltuk sırtlıkları ve bagajın yan duvarları sayesinde kullanım fonksiyonelliği destekleniyor.
ARAZİDE MEYDAN OKUYOR
İyi bir off-road aracının en zorlu koşullarla dahi başa çıkabilmesi gerekiyor. Kompakt boyutların getirisi olan hafif gövde ve 1,5 litre hacimli yüksek verimlilik seviyesine sahip motoruyla yeni Suzuki Jimny en zorlu maceralar dahil her türlü kullanım şartında etkileyici bir performans sunarken; yüksek rijitlik seviyesine sahip karoser ve yol titreşimlerini sürücüye iletmeyen, yenilikçi bağlantılarla donatılan direksiyon sistemi sürüş konforunu destekliyor.
Merdiven şasi süspansiyon sistemi off-road sürüşlerinde daha güvenilir ve sağlam bir yapı sunarken, yeni Suzuki Jimny’de devreye alınan X-bağlantıları ve iki adet ilave çapraz bağlantı torsiyon rijitliğini daha da arttırıyor. 37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik rampa açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı yeni Suzuki Jimny’nin engelleri ve dik tepeleri, tamponlarını veya alt kısmını çizmeden tırmanmasına izin veriyor.
SABİT AKS İLE DONATILMIŞ
Rijit süspansiyon ve aks geometrisi engebeli arazideki sürüş yeteneklerini geliştiriyor. Herhangi bir engel nedeniyle aks üzerindeki tekerleklerden birinin yer ile olan temasının kesilmesi halinde aynı aks üzerindeki diğer tekerlek yere daha fazla bastırılıyor ve böylece bozuk zeminde daha fazla tutunma sağlanıyor.
Gerek önde, gerekse de arkada sabit aks ile donatılan yeni Jimny böylece en zorlu arazi şartlarında bile güvenle yol alabiliyor. Yeni Suzuki Jimny’de kullanıma sunulan arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sisteminin; 2H (iki tekerlekten çekiş), 4H (dört tekerlekten çekiş) ve 4L (arazi takviyesine sahip dört tekerlekten çekiş) olmak üzere farklı sürüş modları bulunuyor. Üstelik üstün off-road becerileri, araç üzerindeki elektronik donanımlar yardımıyla LSD ile destekleniyor.
MOTORU ARTIK 1,5 LİRTE
Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 beygir gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor.
Daha büyük hacimli olan motor, artan hacmine karşın yerin aldığı motordan daha kompakt boyutlarla dikkat çekerken aynı zamanda yüzde 15 daha hafif bir yapıya sahip ki bu da yakıt verimliliğine de önemli şekilde katkı sağlıyor. Atmosferik motor, 5 ileri vitesli manuel veya 4 ileri vitesli otomatik olmak üzere iki farklı şanzımanla kombine ediliyor.
Yeni motorda kullanılmak üzere oranları optimize edilen manuel şanzıman yakıt ekonomisine katkı sağlarken azaltılan titreşimler ve rahat vites geçişleri de sürüş konforunu arttırıyor. 4 ileri otomatik şanzıman da iyileştirilen özellikleriyle birlikte daha fazla yakıt ekonomisi vaat ediyor.
GÜVENLİKDE DE İDDİALI
Suzuki tarafından geliştirilen, kaza önleyici güvenlik teknolojisi Suzuki Safety Support, günlük sürüş koşullarında sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Öndeki araç veya yaya ile olası bir çarpışma tespit etmesi halinde Dual Sensor Brake Support (DSBS) (Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi) çarpışmayı önlemek ve etkilerini hafifletmek üzere sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor; fren gücünü arttırıyor veya duruma göre otomatik olarak fren yapıyor.
Ayrıca Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Uzun Huzmeli Far Asistanı gibi teknolojiler de sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüyü destekliyor. Yeni Suzuki Jimny ayrıca Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, yokuş kalkış desteği, Eğim İniş Yardımcısı, Acil Durum Fren İşareti, ESP, darbe sönümleyen gövde TECT, lastik basıncı uyarısı sistemi ile de donatılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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