Minnesota Stars - Seattle Sounders karşılaşma önü

ABD MLS maçında Minnesota Stars ile Seattle Sounders, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. 28 puanlı Minnesota Stars 13. sırada bulunuyor, Seattle Sounders 26 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Minnesota Stars, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Seattle Sounders son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 435. İddaa'da Minnesota Stars kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Seattle Sounders kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Minnesota Stars son haftadaki San Jose Earthquakes müsabasında 3-2 yenildi.

Seattle Sounders ise Colorado Rapids karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Minnesota Stars, evinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 15 gol yedi.

Seattle Sounders, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seattle Sounders 9 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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