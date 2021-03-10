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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat, ne zaman, saat kaçta kılınır 2021?

İslam aleminde bugün Miraç Kandili idrak ediliyor. Kandillerde yapılması gereken ibadetler de inanan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle kandil namazı öne çıkan konu başlıkları arasında bulunuor. İşte Miraç Kandili ibadetleri ve detaylar...

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat, ne zaman, saat kaçta kılınır 2021?

Miraç Kandili namazı var mı? Miraç Kandili ibadetleri neler? soruları bugün idrak edilen regaip kandili için soruluyor. Kandil ibadetleri neler yapılabilir? sorusuna Diyanet İşleri Başkanılığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu cevap veriyor. Miraç Kandili ibadetleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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