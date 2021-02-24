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Miraç Kandili ne zaman 2021? - Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Geçtiğimiz günlerde idrak edilen Regaip Kandili sonrası Miraç Kandili için geri sayım başladı. İslam aleminin merakla beklediği, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 2021 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Miraç Kandili ne zaman 2021? - Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Miraç kandiline çok az bir zaman kala İslam alemi tarafından heyecan başladı. Her sene üç ayların işlk ayı olan Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili olarak idrak edilir. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının ikinci kandili kutlanacak. İşte, 2021 Miraç kandilinin tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

​1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........​

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1443

05

ARALIK-2021

​PAZAR

........


MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? NASIL İBADET EDİLİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nden alınan bilgilere göre; Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi‘rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ’ Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “Ǿarc” md.).

Semaya yükseliş tasavvuru eski Hint ve İran mitolojileriyle diğer dinlerde de mevcuttur. Yahudi geleneğinde İdrîs, İbrâhim, Mûsâ ve İşâyâ gibi peygamberlerle bazı tarihî şahsiyetlerin yeryüzünden ilâhî âlemlere çıktığına inanılır. Özellikle melek Yahoel tarafından semavî bir vasıtayla bulut içinde göğe yükseltilen Hz. İbrâhim’in rabbinin tahtını müşahede edişiyle ilgili tasvirlere sonraki yahudi literatüründe rastlanmaktadır. Hıristiyanlık inancına göre Hz. Îsâ çarmıha gerildikten sonra mezarından çıkıp ilâhî âleme yükselmiştir (Matta, 28/1-7; Markos, 16/19). Ayrıca Pavlus’un Kudüs’e doğru giderken melek eşliğinde göğe yolculuk yaptığı rivayet edilir (Gündüz v.dğr., s. 59-60).

Hadis kaynakları ile siyer ve delâil kitaplarında isrâ ve mi‘racla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyalogu devam etti (Buhârî, “Śalât”, 1, “Tevĥîd”, 37, “Enbiyâǿ”, 5, “Bedǿü’l-ħalķ”, 7, “Menâķıb”, 24, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 259, 262-263, “Feżâǿil”, 164; değerlendirme için aş.bk.). Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem’e mi‘racda Bakara sûresinin son âyetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir (Müsned, I, 422; Müslim, “Îmân”, 279).

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