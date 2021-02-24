Miraç kandiline çok az bir zaman kala İslam alemi tarafından heyecan başladı. Her sene üç ayların işlk ayı olan Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili olarak idrak edilir. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının ikinci kandili kutlanacak. İşte, 2021 Miraç kandilinin tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1442 14 OCAK-2021 PERŞEMBE ........ 1 RECEB​ 1442 13 ŞUBAT-2021 CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 6 RECEB​ 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1442 14 MART-2021 PAZAR ........... 14 ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1442 13 NİSAN-2021 SALI RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1442 12 MAYIS-2021 ÇARŞAMBA AREFE 1 ŞEVVAL 1442 13 MAYIS-2021 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1442 14 MAYIS-2021 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1442 15 MAYIS-2021 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1442 11 HAZİRAN-2021 CUMA ........ 1 ZİLHİCCE 1442 11 TEMMUZ-2021 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1442 19 TEMMUZ-2021 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1442 20 TEMMUZ-2021 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1442 21 TEMMUZ-2021 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1442 22 TEMMUZ-2021 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1442 23 TEMMUZ-2021 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1443 08 EYLÜL-2021 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1443 07 EKİM-2021 PERŞEMBE ........​ ​11 R.EVVEL​ 1443​​ 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİT KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1443​​ 06 KASIM-2021​​​ CUMARTESİ ........​ 1​ C.EVVEL ​1443 05 ARALIK-2021 ​PAZAR ........



MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? NASIL İBADET EDİLİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nden alınan bilgilere göre; Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi‘rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ’ Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “Ǿarc” md.).

Semaya yükseliş tasavvuru eski Hint ve İran mitolojileriyle diğer dinlerde de mevcuttur. Yahudi geleneğinde İdrîs, İbrâhim, Mûsâ ve İşâyâ gibi peygamberlerle bazı tarihî şahsiyetlerin yeryüzünden ilâhî âlemlere çıktığına inanılır. Özellikle melek Yahoel tarafından semavî bir vasıtayla bulut içinde göğe yükseltilen Hz. İbrâhim’in rabbinin tahtını müşahede edişiyle ilgili tasvirlere sonraki yahudi literatüründe rastlanmaktadır. Hıristiyanlık inancına göre Hz. Îsâ çarmıha gerildikten sonra mezarından çıkıp ilâhî âleme yükselmiştir (Matta, 28/1-7; Markos, 16/19). Ayrıca Pavlus’un Kudüs’e doğru giderken melek eşliğinde göğe yolculuk yaptığı rivayet edilir (Gündüz v.dğr., s. 59-60).

Hadis kaynakları ile siyer ve delâil kitaplarında isrâ ve mi‘racla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyalogu devam etti (Buhârî, “Śalât”, 1, “Tevĥîd”, 37, “Enbiyâǿ”, 5, “Bedǿü’l-ħalķ”, 7, “Menâķıb”, 24, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 259, 262-263, “Feżâǿil”, 164; değerlendirme için aş.bk.). Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem’e mi‘racda Bakara sûresinin son âyetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir (Müsned, I, 422; Müslim, “Îmân”, 279).