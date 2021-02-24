Miraç kandiline çok az bir zaman kala İslam alemi tarafından heyecan başladı. Her sene üç ayların işlk ayı olan Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili olarak idrak edilir. Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının ikinci kandili kutlanacak. İşte, 2021 Miraç kandilinin tarihi
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021
Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021
DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ
1
R.AHİR
1443
06
KASIM-2021
CUMARTESİ
........
1
C.EVVEL
1443
05
ARALIK-2021
PAZAR
........
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? NASIL İBADET EDİLİR?
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nden alınan bilgilere göre; Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.
Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi‘rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ’ Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “Ǿarc” md.).
Semaya yükseliş tasavvuru eski Hint ve İran mitolojileriyle diğer dinlerde de mevcuttur. Yahudi geleneğinde İdrîs, İbrâhim, Mûsâ ve İşâyâ gibi peygamberlerle bazı tarihî şahsiyetlerin yeryüzünden ilâhî âlemlere çıktığına inanılır. Özellikle melek Yahoel tarafından semavî bir vasıtayla bulut içinde göğe yükseltilen Hz. İbrâhim’in rabbinin tahtını müşahede edişiyle ilgili tasvirlere sonraki yahudi literatüründe rastlanmaktadır. Hıristiyanlık inancına göre Hz. Îsâ çarmıha gerildikten sonra mezarından çıkıp ilâhî âleme yükselmiştir (Matta, 28/1-7; Markos, 16/19). Ayrıca Pavlus’un Kudüs’e doğru giderken melek eşliğinde göğe yolculuk yaptığı rivayet edilir (Gündüz v.dğr., s. 59-60).
Hadis kaynakları ile siyer ve delâil kitaplarında isrâ ve mi‘racla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyalogu devam etti (Buhârî, “Śalât”, 1, “Tevĥîd”, 37, “Enbiyâǿ”, 5, “Bedǿü’l-ħalķ”, 7, “Menâķıb”, 24, “Menâķıbü’l-enśâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 259, 262-263, “Feżâǿil”, 164; değerlendirme için aş.bk.). Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem’e mi‘racda Bakara sûresinin son âyetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir (Müsned, I, 422; Müslim, “Îmân”, 279).
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