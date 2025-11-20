Mircea Lucescu'dan eşleşme açıklaması: Türk futbolunu biliyorum!

Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile eşleşmeleri hakkında, "Güzel bir maç olacak. Türk futbolunu biliyorum. Onlar da bizi tanıyor." dedi.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lucescu, "Türk Milli Takımı'nda şu an oynayan 6 futbolcu, benim dönemimde milli takımda oynamaya başladı. Güzel bir maç olacak. Çok iyi bir takım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türk futbolunu biliyorum. Onlar da bizi tanıyor." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Romanya'nın Türkiye karşısında deplasmanda oynayacak olması Türkiye için avantaj olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Lucescu, o dönem ile şu anki takımın farkları hakkındaki bir soru üzerine ise, "Kıyaslayamam. Ama, Türkiye'nin milli futbolcuları şu an üst düzey takımlarda oynuyorlar. Bu maça iyi bir şekilde hazırlanacağız." yanıtını verdi.