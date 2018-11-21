Hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, hakkında olumsuz eleştiri yapanların amaçlarının polemik oluşturmak olduğunu belirtti.

Lucescu, Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisi hakkında olumsuz eleştiri yapanların işin uzmanı olmadığını aktardı.

Kendisini eleştirenlerin milli takıma yardım etmediğini savunan Lucescu, şöyle konuştu:

"Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak. Yardımcı olmaktan ziyade bu tür konuları konuşuyorlar. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler var. Yaptığım bir tarih var ve bu tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat falan konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime, insanlığa saygım var. Gençlere yardım edeceklerine, kendi kulüplerinde oynamaları için motive edeceklerine, onları daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları ve konuşmaları gerekirken sadecek kritik yapıyorlar ve çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil, mantık değil. Bu konuda daha söyleyecek bir şey yok."

"MİLLİ TAKIM'DA KONTRAST YOK"

Lucescu, nasıl bir milli takım kurmayı planladığı ve 2019'da nasıl bir milli takımın oluşacağı yönündeki soru üzerine milli takımdaki futbolcuların mart ayına kadarki 3-3,5 aylık süreçte kendi kulüp takımlarında nasıl bir performans göstereceklerini önemli olduğunu ifade etti.

Mart ayındaki milli takım toplanmasına eski oyuncuların da dahil olmasını temenni ettiğini aktaran Lucescu, şunları kaydetti:

"Bu sene hep sağlık problemleri oldu. Sakatlanmalar oldu. Bu yüzden mecburen gençlerle yola çıktık. Ukrayna da 3-4 sene önce bunun aynısını yaptı. Bütün takımı gençleştirdi. Ukrayna Milli Takımı'nda Shakhtar Donetsk'ten benim 8 eski oyuncum vardı. Şu an bizdeki gibi 17-18-19 yaşında elime gelmişti. Bugün, A Milli Takım'da oynuyorlar. Çok iyi bir takımları var. İyi oynadılar. Kendi bulundukları ligde birinci oldular. Bunu da hak ettiler. İyi oynuyorlar. Bizde de Ukrayna gibi gençleri aynı seviyeye getirmeyi umut ediyorum. Ukrayna ekibinde oynayan oyuncuların hepsi UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde takımlarında ilk 11 oynayan düzgün oyuncular. Biz de mart ayında İsveç ve Rusya maçlarında oynadığımız gibi aynı tip oynamaya devam ederiz. Milli takımda kontrast yok, kulüp gibi değil. Futbolcu ülke aşkı, ülke sevgisi, forma ve futbol sevgisi adına, ülkedeki insanların sevgisi adına milli takıma gelmeli. Yoksa bir kere gel bir kere gelme. Bir kere geldim diğerinde gelemedim gibi durumlar söz konusu olmamalı. Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak lazım. Bu ruha sahip arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz."

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