Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mireille Mathieu Türkiye'ye geliyor

        Mireille Mathieu Türkiye'ye geliyor

        Klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu, 20 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 22 Şubat'ta Ankara Congresium'da sahne alacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 00:24 Güncelleme: 10.11.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mireille Mathieu Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müzik tarihine damga vuran, klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu, Türk hayranlarıyla buluşacak. "La Paloma Adieu”, “Mon Crédo" ve “Une Histoire d’Amour” gibi unutulmaz eserleriyle tanınan Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da 60.Anniversary turnesi kapsamında sahne alacak.

        1200'den fazla şarkıyı 11 dilde seslendiren sanatçı, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerde güçlü vokali ve büyüleyici sahne performansıyla milyonlarca insanı etkiledi. "Edith Piaf’ın halefi" olarak anılan Fransız efsanesi, Eiffel Kulesi'nin 100. yıl kutlamasında La Marseillaise’i seslendirme onuruna da sahip olmuştu.

        22 Temmuz 1948’de Picasso’nun tablosuna da ilham olan Avignon’da dünyaya gelen Mireille Mathieu, kariyeri boyunca 120 milyondan fazla albüm sattı.

        Konserlerin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mireille Mathieu
        #Volkswagen Arena
        #Ankara Congresium
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı