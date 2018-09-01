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Tuba Ünsal ve gazeteci Mirgün Cabas, beş yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında sonlandırmıştı.

Civan Mert adında bir oğulları olan çiftten Tuba Ünsal, boşanma haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.