Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Kahire'ye yaptığı ziyaretin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi havaalanında karşıladı. Daha sonra da Beştepe'de resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesinin Gazze olması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
SİSİ'DEN İLK MESAJ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugünkü Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyaretinin, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliğini başlatma iradesini yansıttığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gelen Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti.
Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşunu ilan ettiğinden beri Türkiye ile Mısır arasında güçlü siyasi bağların olduğuna dikkati çekti.
Sisi, "Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak iki ülkenin kardeş halklarının beklentilerini karşıladıklarına işaret etti.
BEŞTEPE'DE KARŞILAMA TÖRENİ
Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Beştepe'ye geçti. Burada da resmi karşılama töreni düzenlendi.
Erdoğan ve Sisi ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlenecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, Ankara-Kahire hattındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Bu, 12 yıl sonra bir ilkti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze olacak. İsrail’in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.