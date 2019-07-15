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Mısır'da Bent piramidi ziyaretçilere açıldı

Eğimli kenarlarıyla Mısır'daki diğer piramitlerden daha farklı bir görüntüsü olan Bent Piramidi ziyarete açıldı. Ziyaretçiler 79 metrelik dar bir tünelden piramidin içinde bulunan 2 odaya ulaşabilecek.

Mısır'da Bent piramidi ziyaretçilere açıldı
BBC TÜRKÇE

Başkent Kahire yakınlarındaki Bent Piramidi ziyaretçilere açıldı.

- EPA

Kahire'nin yaklaşık 40 km güneyindeki Dahshur bölgesinde bulunan piramit, M.Ö. 2600'lü yıllarda Firavun Snefru tarafından inşa ettirilmişti.

Piramide, diğer piramitlerden farklı olarak eğimli şekilde yükselen yapısı nedeniyle, İngilizce eğik anlamına gelen Bent adı veriliyor.

- EPA

Tabandan 54 derecelik bir açıyla yükselen piramit yumuşak ve alüvyonlu bir maddeden inşa edildiği için, sağlamlığından endişe ediliyordu.

Ancak piramidin üst bölümünün açısının 43 dereceye düşürülmesi ile bu sorun ortadan kaldırıldı.

Kızıl Piramit ve diğer birçok piramidin kenarları, Bent Piramidi'ninkilerin aksine düz bir açıyla yükseliyor.

- Reuters

Ziyaretçiler piramidin kuzey tarafındaki kapıdan girerek, 79 metrelik dar bir tünelden piramidin içinde bulunan 2 odaya ulaşabilecek.

- AFP/Getty Images

Arkeologlar ayrıca Dahshur bölgesi çevresinde geçen yıl başlayan kazılarda bulunan mumya, maske ve çeşitli aletleri de sergilemeye başladı.

- AFP/Getty Images

Turizm, Mısır ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

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