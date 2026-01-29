Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Mısır, Katar ve Ummanlı bakanlar ABD-İran gerilimi görüştü | Dış Haberler

        Mısır, Katar ve Ummanlı bakanlar ABD-İran gerilimi görüştü

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar ve Ummanlı mevkidaşlarıyla ABD-İran gerilimine dair telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 01:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:22
        Mısır, Katar ve Ummanlı bakanlar ABD-İran gerilimi görüştü
        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar ve Ummanlı mevkidaşlarıyla ABD-İran gerilimini düşürecek diyalog sürecini başlatma çabalarını görüştü.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Bölgesel gelişmeler ve ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ele alındığı görüşmede Abdulati ve Al Sani'nin, bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarını konuştukları ifade edildi.

        Açıklamada, "İkili, bölgeyi yeni istikrarsızlık dalgalarından korumak ve siyasi ve diplomatik çözümler için elverişli bir ortam oluşturmak amacıyla gerginliğin tırmanmasını azaltma ve yayılmasını önlemek için çabaları yoğunlaştırması gerektiğini teyit etti." denildi.

        İran'ın nükleer programıyla ilgili Washington ile Tahran arasında diplomasi ve diyalog sürecinin yeniden başlamasının önemine işaret edilen açıklamada, diyalog süreciyle tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarı destekleyen kapsamlı bir çözümün mümkün olabileceğinin altı çizildi.

        Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde de bölgesel gerilimi düşürme olanaklarının ele alındığı kaydedildi.

        Bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasına yol açabilecek gerilimleri önleme çabalarını artırmanın önemine işaret eden Abdulati ve Busaidi, ABD ile İran arasında diyalog sürecinin yeniden başlamasını destekleyen koşulları oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

        Gün Başlıyor - 26 Ocak 2026 (Habertürk Ekipleri Kritik Noktada, Bölgede Son Durum Ne?)

        Yeni haftada hava nasıl olacak? Tel Aviv savaşa ne kadar yakın? Suriye'de çatışma mı uzlaşma mı? Habertürk ekipleri kritik noktada, bölgede son durum ne? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

