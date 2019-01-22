Giza'da piramitlerin yakınlarındaki ruhsatsız yapılar, bölge halkının protestolarına rağmen yıkıldı. Giza Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, piramitlerin yakınında bulunan gecekondular, Tarih Eserler Bakanlığıyla koordineli bir şekilde yıkıldı.

Dört ruhsatsız yapının yıkıldığı belirtilen açıklamada, yapıların dünyanın her yerinden turistlerin görmek için geldiği piramitler gibi dünya mirası tarihi eserlerin etrafında görüntü kirliliğine neden olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre; sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yıkıma karşı çıkan 20 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Giza Valiliği Sözcüsü Ala Bedran, yaptığı açıklamada, yıkıma karşı çıkanların olduğunu, bu nedenle yıkım esnasında bölgede güvenlik güçlerinin bulundurulduğunu söyledi.

Bedran, yıkımı protesto edenlerden bazılarının gözaltına alındığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.