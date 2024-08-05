Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları: Mısır Tanrıları filminin konusu nedir?
Mısır Tanrıları filmi 5 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Matt Sazama , Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Alex Proyas üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Mısır Tanrıları filmi hakkında tüm detaylar...
Başrollerini Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites ve Chadwick Boseman Gerard Butler üstlendiği Mısır Tanrıları filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve macera türünde kaleme alınan film 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları...
MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.
MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler
Brenton Thwaites
John Samaha
Courtney Eaton,
Nikolaj Coster-Waldau
Paula Arundell