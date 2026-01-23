Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mısır Tanrıları ne zaman çekildi?

        Mısır Tanrıları filminin konusu ve oyuncuları

        Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, beyaz perdenin ardından 23 Ocak Cuma akşamı televizyon sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Alex Proyas oturmaktadır. Mısır mitolojisini konu alan film, karanlığın acımazsız tanrısı Set'in, Mısır tahtını devraldıktan sonra imparatorlukta yaşanan kargaşa ve çatışmaları konu alır. Peki, "Mısır Tanrıları filmi konusu nedir? Mısır Tanrıları oyuncuları kimler?" İşte Mısır Tanrıları filminin konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:34
        Mısır Tanrıları filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites ve Chadwick Boseman Gerard Butler üstlendiği film, 2016 yılında gösterime girdi. Peki, "Mısır Tanrıları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" Mısır Tanrıları ne zaman çekildi? İşte Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları...

        MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

        MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Gerard Butler

        Brenton Thwaites

        John Samaha

        Courtney Eaton,

        Nikolaj Coster-Waldau

        Paula Arundell

