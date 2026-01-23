Mısır Tanrıları filminin konusu ve oyuncuları
Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) filmi, beyaz perdenin ardından 23 Ocak Cuma akşamı televizyon sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Alex Proyas oturmaktadır. Mısır mitolojisini konu alan film, karanlığın acımazsız tanrısı Set'in, Mısır tahtını devraldıktan sonra imparatorlukta yaşanan kargaşa ve çatışmaları konu alır. Peki, "Mısır Tanrıları filmi konusu nedir? Mısır Tanrıları oyuncuları kimler?" İşte Mısır Tanrıları filminin konusu ve oyuncuları...
MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.
MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler
Brenton Thwaites
John Samaha
Courtney Eaton,
Nikolaj Coster-Waldau
Paula Arundell