Hakkında idam kararı bulunan Mısırlı gencin Atatürk Havalimanı'ndan Kahire'ye gönderilmesi büyük tartışma yarattı. Özellikle Türkiye karşıtı bazı Arap medya kuruluşları bu haberi; "Türkiye, hakkında idam kararı bulunan bir İhvancıyı Mısır'a teslim etti" şeklinde paylaşarak, Türkiye'nin İhvan (Müslüman Kardeşler Hareketi) konusunda pozisyon değiştirdiği şeklinde bir algı oluşturmaya çalıştı.

Suudi medyasının önemli kanallarından El Arabiya televizyonu internet sitesinde, bu haberden sonra "İhvan içerisinde bir karışıklık olduğunu" iddia etti. (1)

İstanbul Valiliği ise "idama mahkûm edildiği" bilgisini reddeden bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamadaki ifade aynen şu şekildeydi: "Adı geçen şahsın havalimanı görevlileri veya polis memurlarına bildirilmiş 'uluslararası koruma' talebi bulunmadığı gibi, Mısır veya başka ülke tarafından yargılandığı bilgisi de bulunmamaktadır." (2)

Sosyal medyada konuyla ilgili birçok senaryo dolaşıyor. Türkiye'de yaşayan Mısırlı araştırmacı ve aktivist Heysem Ganim Youtube kanalında, "Abdulhafiz'in Atatürk Havalimanı yetkilileri tarafından bekletilirken, bazı İhvan yöneticilerine ulaşıldığını ve bu kişilerin Muhammed Abdulhafiz'in İhvan mensubu değil de "cihatçı" olabileceği düşüncesiyle konuyla pek ilgilenmediğini öne sürdü. (3).

Ortada benzer iddialarla dolu ciddi bilgi kirliliği var. Peki, bu iddiaların ne kadarı gerçek?

Türkiye konusunda bazı Körfez ülkelerinin medya diline hâkim olanlar, yazının ilk paragrafını okuduğunda, Türkiye'nin bir idam mahkûmunu Mısır'a iade etmediğini anlayacaktır.

O halde mesele ne?

Abdulhafiz'ı idama mahkûm edildiği şehre gönderen neydi?

KİM BU MUHAMMED ABDULHAFİZ?

14 Şubat 1991 doğumlu Muhammed Abdulhafiz Mısır'da ziraat mühendisi olarak çalışıyordu. 3 Temmuz 2013'te Sisi'nin Mursi'ye yönelik darbesinden sonra hakkında pek çok dava açıldı. Bunlardan en önemlisi, 29 Haziran 2015'te suikasta uğrayan Mısır Başsavcısı Hişam Bereket'in öldürülmesiyle ilgili davaydı. Mısır Cinayet Mahkemesi Temmuz 2017'de 28 kişi hakkında idam kararı verdi. İdama mahkûm edilenler arasında Muhammed Abdulhafiz da (gıyabında) vardı (4).

Abdulhafiz üç sene önce Mısır'dan kaçarak önce Sudan'a, ardından Somali'ye geçti. Bu süreçte Mısır pasaportu taşıyordu. Mısır'daki nişanlısı da bir süre sonra yanına gitti. Somali'de evlendiler ve bir çocukları oldu. Uzun süredir ailesiyle birlikte Somali'den çıkmayı planlayan Abdülhafiz'in, yeni doğan çocuğuna pasaport çıkarması gerekiyordu; fakat hakkındaki idam kararı nedeniyle oğlu için Mısır'dan pasaport çıkarması mümkün değildi. Somali'de birileriyle temas kurarak oğluna sahte bir Suriye pasaportu hazırlattı.

İDAMA GÖTÜREN YOKSULLUK!

Abdülhafiz'in kendisini idam mahkûmu olduğu Mısır'a götüren yolculuğu, arkadaşlarının; "transit bilet alarak İstanbul'a gelmesi" yönündeki tavsiyesiyle başlıyor.

Önce, Mogadişu-İstanbul-Kuala Lumpur bileti almayı planlıyorlar. Yani ilk niyetleri Abdülhafiz'ı Malezya'ya geçirmek. Zira Mısır vatandaşları, Malezya'ya havaalanından elektronik vize alarak girebiliyorlar. Türkiye için ise durum farklı. Sadece 18 yaş altı ve 45 yaş üstü Mısırlılar internetten elektronik vize alabiliyor. Bunun dışındakilerin Kahire'deki büyükelçiliğe başvurması gerekiyor. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği de Mısırlı birine Somali'den vize veremiyor. Bu nedenle Abdülhafiz'ın yasal olarak Türkiye'ye girmesi mümkün gözükmüyor.

Kendisinin veya yakınlarının bir sığınma başvurusu ve hakkındaki idam kararına ilişkin Türk makamlarına ilettiği herhangi bir bilgi de bulunmuyor.

Abdulhafiz ve arkadaşlarının Malezya'ya seyahat planı oldukça makul görünüyor. Ancak bir sorun var! Mogadişu'dan İstanbul aktarmalı Kuala Lumpur biletleri oldukça pahalı. Bilet parası çıkışmıyor. Ucuz bilet arayışına giriyorlar ve yeni bir plan yapılıyor.

Arkadaşları Abdulhafiz'e, o an çok daha ucuz olan Mogadişu'dan İstanbul aktarmalı Kahire bileti almasını öneriyor. Bilet 860 Dolar…



Yeni plana göre Abdülhafiz İstanbul'da uçaktan inecek, Kahire uçağına hiç binmeden, arkadaşları onu "bir şekilde" İstanbul'a sokmaya çalışacak.

Deniyorlar…

Abdülhafiz 16 Ocak akşamı İstanbul'a iniyor. 17 Ocak tarihinde Kahire'ye bileti varken elbette o uçağa binmiyor. Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasına geliyor. Gelmeden önce (geçersiz olduğunu bildiği halde) elektronik vize başvurusu yapıyor. Pasaportunda ABD veya Schengen Vizesi olsa, giriş yapmasında bir sorun olmayacak. Ama o da yok…

Abdülhafiz polis kontrol noktasında takılıyor.

Vizesi olmadığı, Türkiye'ye giremeyeceği ve Kahire'ye uçması gerektiği söyleniyor. Zira bileti zaten Kahire'ye…

"Kahire'ye dönemem, hakkımda idam kararı var. Mısır'da hayatım tehlikede" diyor.

Bu Abdülhafiz'ın arkadaşlarının iddiası, ilgili polis memurlarıysa kendilerine böyle bir bilgi verilmediğini söylüyor.

Bu arada Abdülhafiz "idam" kararından söz etmiş olsa dahi, resmi bir belge, bilgi, not olmadığı için oradaki polis memurunun buna itibar etmemesi, Türkiye'ye girmeye çalışan bir yabancı olduğu zannıyla prosedürü uygulamış olması ihtimal dahilinde.

Muhammed Abdülhafiz Türkiye'de mukim değil, deport yok, iade yok…

Arkadaşlarının onu sürüklediği zayıf plan, güvenlik sistemine takılıyor.

İstanbul Valiliği son açıklamasında, Muhammed Abdulhafiz Ahmed Hüseyin'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildiriyor.

MISIR MUHAMMED ABDÜLHAFİZ'İ YENİDEN YARGILAMAK ZORUNDA

Abdülhafiz 18 Ocak'ta Kahire Havalimanı'na indi, kendisi ve bir arkadaşı tutuklandı. Yakınları, darp edildiklerini ve işkence gördüklerini aktardı.

Başsavcı Hişam Bereket suikastı nedeniyle aldığı idam cezası, gıyabında verilmiş bir karardı. Mısır yasalarına göre şimdi yeniden yargılanması gerekiyor.

Muhammed Abdülhafiz'in Hişam Bereket suikastıyla ilgisi var mı bilmiyoruz. Ancak darbe yönetimi beş yılı aşkın süredir başta Müslüman Kardeşler Hareketi olmak üzere, muhalif pek çok ismi bir şekilde "terörle" ilişkilendirmeye çalışıyor. Kaynaklar, Abdülhafiz'in gençlik yıllarından itibaren Müslüman Kardeşler teşkilatı ile yakın ilişki içerisinde olduğunu ise doğruluyor.

Şaşırabilirsiniz ama bu acı hadiseyi; "Mısır'da istihbarat ve polis çok fazla insanı öldürdü. Bunlar kayıtlara hep "faili meçhul" olarak geçti. Muhammed Abdülhafiz meselesinin bu şekilde yayılmış olması, onun en azından polis tarafından katledilmesini önledi. Artık Mısır Abdülhafiz'i bir şekilde yargılamak zorunda" diyerek değerlendiren dostları da var.

Bakalım, uçaktaki görüntüsüyle zihinlere kazınan Abdülhafiz'in yolculuğu nasıl sonuçlanacak? Zira karısı ve çocuğunu bir Afrika ülkesinde bırakmış genç adamın kaderi artık Mısır'daki cunta mahkemelerine bağlı.

BAŞSAVCI HİŞAM BEREKET SUİKASTI NEYDİ?

Muhammed Mursi'ye yapılan 3 Temmuz 2013 darbesinden sonra Mısır başsavcılığı görevine getirilen Hişam Bereket, aldığı kararlarla ve açtığı davalarla adından çokça söz ettirmişti. En önemli kararları arasında, darbeye karşı direnenlerin oturma eylemi yaptığı Rabia ve Nahda meydanlarının Ağustos 2013'te dağıtılması vardı.

Hişam Bereket başsavcılık görevine, darbeden sonra cunta uygulamalarının yargı ayağını yürütmek üzere getirildi. Bu bağlamda yüzlerce kişinin idamla yargılandığı davalar onun eseriydi. Devrik Cumhurbaşkanı Mursi'yi "yabancı taraflar adına casusluk yapmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk eden de, Müslüman Kardeşler teşkilatı ve yöneticilerinin malvarlığına el konulması kararını alan da Hişam Bereket'ti. (5)

Başsavcı Bereket, 29 Haziran 2015'te başkent Kahire'nin "Heliopolis" denen bölgesinde kendisini taşıyan konvoya yapılan saldırı sonucu hayatı kaybetti. Suikastla ilgili önce Sina Vilayeti örgütünün adı geçse de, Mısır yönetimi başsavcı Bereket suikastını İhvan'a yükledi ve hareketle ilgili terör propagandası için bu suikastı kullandı.

Mısır yönetimi darbeden sonra Müslüman Kardeşler'i yok etmek için her yolu denedi. Bunların başında Müslüman Kardeşler'i terörize edip, ülkedeki bütün şiddet eylemlerinden onları sorumlu tutmak vardı. Ana akım medyada, DAEŞ'in üstlendiği eylemler dahil bütün şiddet olaylarında (Hişam Bereket suikastında olduğu gibi) İhvan'ın parmağı olduğu iddia edildi.





1. https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2019/02/05/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F.html



2. http://www.istanbul.gov.tr/tr/guncel/duyurular/basin-aciklamasi-2019-2-4-2



3. https://www.youtube.com/watch?v=_cU70jK6VwE



4. http://gate.ahram.org.eg/News/1554671.aspx



5. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/6/29/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9