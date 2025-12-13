Miss Turkey 2025 finalistleri açıklandı
Ekim ayında başlayan Miss Turkey 2025 başvurularında 130 aday arasından seçilen 20 finalist belli oldu. Güzeller, 19 Aralık gecesi hem Türkiye tacı hem de uluslararası temsil hakkı için podyuma çıkacak
Türkiye’nin en güzel kadınını belirlemek üzere düzenlenen Miss Turkey 2025 yarışmasında heyecan dorukta. Başvuruları ekim ayında başlayan yarışmada, final gecesi için geri sayım sürerken büyük finale kalan 20 finalist açıklandı.
Bu yıl yarışmaya başvuran 130 aday arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 20 finalist, Miss Turkey tacını takabilmek için podyuma çıkacak.
19 Aralık gecesi düzenlenecek finalde yarışacak finalistler, yalnızca Türkiye güzeli unvanı için değil; aynı zamanda ülkemizi Miss World ve Miss Supranational gibi yarışmalarda da temsil edebilmek için de mücadele edecek.
Final gecesinde sahne alacak o isimler ise şöyle:
İLAYDA GÜVENÇ
BOY: 182
YAŞ: 22
ANKARA MBA KOLEJİ MEZUNU
HÜLYA FAZLA
BOY: 180
YAŞ: 24
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU
SUDE ÇETİNKAYA
BOY: 180
YAŞ: 22
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
YASEMİN ARIK
BOY: 180
YAŞ: 23
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
ARYA BOZABALI
BOY: 1.77
YAŞ: 25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU
NAZ ŞİMŞEK
BOY: 178
YAŞ: 19
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ MEZUNU
BAŞAK KAYA
BOY: 176
YAŞ: 26
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MEZUNU
BEGÜM NİL KUTLUAY
BOY: 176
YAŞ: 27
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU
MUKADDER ALBAZ
BOY: 175
YAŞ: 25
VİZJA UNIVERSITY PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU
IRMAK ELMACI
BOY: 175
YAŞ:21
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
SILA ÇETİN
BOY: 173
YAŞ: 19
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ KONSERVATUARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
IRMAK DOKUZLUOĞLU
BOY: 175
YAŞ: 20
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
YASEMİN SERPİL
BOY: 172
YAŞ:22
ESSEC BUSINESS SCHOOL’DA BAŞARI BURSLU İŞLETME SINIFI 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
ZEYNEP ARSLAN
BOY: 177
YAS: 21
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
AYŞENUR BÜŞRA SELVİTOP
BOY: 180
YAŞ: 28
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ÇİFT ANADAL MEZUNU
DİDAR AZRA NUR
BOY: 176
YAŞ: 20
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
17 NUMARA
İLAYDA PULAT
BOY: 178
YAŞ: 23
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
MERVE SUDE ÖTKÜN
BOY: 180
YAŞ: 25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
AZRA BAŞAK ASLAN
BOY: 180
YAŞ: 22
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
SILA SARAYDEMİR
BOY: 1.80
YAŞ: 22
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ