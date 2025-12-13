Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Miss Turkey 2025 finalistleri açıklandı - Magazin haberleri

        Miss Turkey 2025 finalistleri açıklandı

        Ekim ayında başlayan Miss Turkey 2025 başvurularında 130 aday arasından seçilen 20 finalist belli oldu. Güzeller, 19 Aralık gecesi hem Türkiye tacı hem de uluslararası temsil hakkı için podyuma çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 19:44 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miss Turkey 2025 finalistleri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin en güzel kadınını belirlemek üzere düzenlenen Miss Turkey 2025 yarışmasında heyecan dorukta. Başvuruları ekim ayında başlayan yarışmada, final gecesi için geri sayım sürerken büyük finale kalan 20 finalist açıklandı.

        Bu yıl yarışmaya başvuran 130 aday arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen 20 finalist, Miss Turkey tacını takabilmek için podyuma çıkacak.

        19 Aralık gecesi düzenlenecek finalde yarışacak finalistler, yalnızca Türkiye güzeli unvanı için değil; aynı zamanda ülkemizi Miss World ve Miss Supranational gibi yarışmalarda da temsil edebilmek için de mücadele edecek.

        Final gecesinde sahne alacak o isimler ise şöyle:

        REKLAM

        İLAYDA GÜVENÇ

        BOY: 182

        YAŞ: 22

        ANKARA MBA KOLEJİ MEZUNU

        HÜLYA FAZLA

        BOY: 180

        YAŞ: 24

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        SUDE ÇETİNKAYA

        BOY: 180

        YAŞ: 22

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

        YASEMİN ARIK

        BOY: 180

        YAŞ: 23

        İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

        ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        ARYA BOZABALI

        BOY: 1.77

        YAŞ: 25

        KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU

        NAZ ŞİMŞEK

        BOY: 178

        YAŞ: 19

        İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ MEZUNU

        BAŞAK KAYA

        BOY: 176

        YAŞ: 26

        BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ MEZUNU

        REKLAM

        BEGÜM NİL KUTLUAY

        BOY: 176

        YAŞ: 27

        KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ MEZUNU

        MUKADDER ALBAZ

        BOY: 175

        YAŞ: 25

        VİZJA UNIVERSITY PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        IRMAK ELMACI

        BOY: 175

        YAŞ:21

        İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        SILA ÇETİN

        BOY: 173

        YAŞ: 19

        ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ KONSERVATUARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        IRMAK DOKUZLUOĞLU

        BOY: 175

        YAŞ: 20

        KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        YASEMİN SERPİL

        BOY: 172

        YAŞ:22

        ESSEC BUSINESS SCHOOL’DA BAŞARI BURSLU İŞLETME SINIFI 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

        REKLAM

        ZEYNEP ARSLAN

        BOY: 177

        YAS: 21

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

        DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

        AYŞENUR BÜŞRA SELVİTOP

        BOY: 180

        YAŞ: 28

        ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ÇİFT ANADAL MEZUNU

        DİDAR AZRA NUR

        BOY: 176

        YAŞ: 20

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

        17 NUMARA

        İLAYDA PULAT

        BOY: 178

        YAŞ: 23

        İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

        MERVE SUDE ÖTKÜN

        BOY: 180

        YAŞ: 25

        İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

        AZRA BAŞAK ASLAN

        BOY: 180

        YAŞ: 22

        NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

        SILA SARAYDEMİR

        BOY: 1.80

        YAŞ: 22

        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Miss Turkey 2025
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar