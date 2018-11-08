Miss Turkey Universe 2018 Yarışması’nda ikinci seçilen Tara De Vries, 17 Aralık’ta Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek olan "Miss Universe" de Türkiye’yi temsil edecek.

"Miss Universe" te kendisiyle birlikte Türkiye’yi ve İstanbul’u tanıtarak, Türk turizmine katkıda bulunması amacıyla çok özel bir klip hazırlandı.

"Miss Univers'de yarışıyor olmak ve 95 ülke güzeline karşı Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, benim için çok gurur verici ve anlamlı" ifadelerine yer veren De Vries, 17 Aralık’ta Bangkok’ta gerçekleşecek finale hazırlanmak üzere, 29 Kasım'da kampa katılacak.

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