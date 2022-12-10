'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ortaya çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ortaya çıktı!

Konya'da, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan Mandal'ın, ifadesinde, ''Taşıdığım MİT kimliği değil bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Okul müdürleri H.A. ile A.S.K. ise ifadelerinde Mandal´ın kendilerini de kandırdığını öne sürdü

'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ortaya çıktı!
DHA

Konya'da bir lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın (17), kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı.

GÜNLERCE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; H.A., kendisinin de kandırıldığını s&ouml;yledi.
Okul müdürü H.A., kendisinin de kandırıldığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.

"ÇOCUĞUN İSTİSMARI"NDAN TUTUKLANDI

17 yaşındaki G.A., psikolojik destek alıyor.
17 yaşındaki G.A., psikolojik destek alıyor.

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

"BİZİ 'MİT'ÇİYİM' DİYE KANDIRDI"

Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı" dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT´çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

"TAŞIDIĞIM MİT KİMLİĞİ DEĞİL DERNEK KARTI"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.´yı günlerce istismar eden Ahmet Mandal'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi´nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.´ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.´nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 yaşında çocuk gelin olayında son dakika | İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı... İşte tüm gelişmeler
GÜNDEM 6 yaşında çocuk gelin! İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı. ...
İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İstanbul'da kumar operasyonu! Çok sayıda gözaltı!
Yılbaşı hangi gün, yılbaşı tatili var mı, yılbaşı hafta sonuna mı hafta içine mi denk geliyor?
GÜNDEM Yılbaşı hangi gün?
2022 son ehliyet sınavı ne zaman ve sınav kaç dakika sürüyor? Ehliyet sınavı geçme notu kaç?
GÜNDEM 2022 son ehliyet sınavı ne zaman?
2023 yılında Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç, sahur ne zaman? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
GÜNDEM Ramazan ne zaman başlıyor?
Son dakika: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli! - Son dakika haberleri
GÜNDEM İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli!
Afrin'de operasyon! Son dakika haberi! Sözde PKK/YPG lideri öldürüldü - Güncel haber
GÜNDEM Afrin'de operasyon! Sözde lider öldürüldü
MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula
GÜNDEM MSB kura sonuçları ve isim listesi
Ev fareleri 150 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
GÜNDEM Ev fareleri 150 kamera incelenip yakalandı
Bakan Özer: Yeni dijital hamlelerle eğitimi daha erişilebilir kılıyoruz
GÜNDEM Bakan Özer: Yeni dijital hamlelerle eğitimi daha ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.