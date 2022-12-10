'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismarda ifadeler ortaya çıktı!

Konya'da bir lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın (17), kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı.

DHA'da yer alan habere göre iddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

"BİZİ 'MİT'ÇİYİM' DİYE KANDIRDI"

Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Mandal bizi de kandırdı" dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "Ahmet Mandal bizi MİT´çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

"TAŞIDIĞIM MİT KİMLİĞİ DEĞİL DERNEK KARTI"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.´yı günlerce istismar eden Ahmet Mandal'ın, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi´nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.´ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.´nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.