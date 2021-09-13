Mitsubishi Electric, MELCloud ile klimalarda uzaktan kontrol imkanı sunuyor

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Mitsubishi Electric açıklamasına göre, taze hava deneyimini daha pratik hale getiren MELCloud teknolojisi, klima kullanıcılarının kimi zaman dışarıdan kimi zaman da kumanda aramak için koltuklarından kalkmadan tüm sıcaklık-soğukluk derecesini bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak internet üzerinden kontrol etmesini, tüm talimatların uzaktan bir dokunuşla yerine gelmesini sağlıyor.

Klima kontrolünü mobilleştiren teknoloji MELCloud , Mitsubishi Electric klima sistemlerinin tüm fonksiyonlarını uzaktan yönlendirmek için tasarlandı. Açma-kapama durumu, çalışma modu, iç ortam sıcaklığı, kumanda işlemlerinin takibi ve daha fazla özelliği sağlıyor. Fan devrini değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek ve sıcaklık ayarını değiştirmek gibi işlemleri de hızlı ve pratik bir şekilde yapmak kolay hale geliyor.

İklimlendirme teknolojilerine yapay zekayı entegre eden Şirket, bu akıllı sistem sayesinde sağladığı günlük, haftalık veya mevsimsel zamanlayıcılarla bir veya birden fazla klimanın tek bir cihaz ve tek bir noktadan yönetilmesi için de ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Klimaların geçmişe dönük oda ve ayar sıcaklığındaki değişimler, çalışma modu oranları, enerji tüketimi dağılım oranları gibi verilerin hepsi telefonda, tablette ya da bilgisayarda görülebiliyor.

Gelişmiş raporlama fonksiyonuyla sadece bütçeyi değil, dünyayı da koruyan MELCloud teknolojisi, kullanıcılara enerji tasarrufu yapmak için gerekli bilgilere tüm bu cihazlardan ulaşım imkanı sunuyor. Ayrıca hava durumu bilgileriyle donma koruması, yedi günlük çoklu-programlanabilir zaman ayarı ve tatil modu gibi geleceğe yönelik planlanmış birçok özelliği içeren ek fonksiyona sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Tüm bu özellikleri kullanarak önceden ayarlama yapmak ve sürekli değişen hava koşulları karşısında kullanıcıların hazırlıklı olmasını sağlamak çok pratik hale geliyor.

- Her yerden tek tıkla kontrol imkanı

Açıklamaya göre, MELCloud, 7’den 70’e herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. Yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaları kolaylıkla yönetebiliyor.

Kullanıcılar, MELCloud’a bağlandıklarında arıza kayıt ve arıza bildirimlerine de hem cihaz kumandalarından hem de uzaktan erişim sistemleri üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca birden fazla klima ve mekan olsa dahi hepsi tek bir MELCloud hesabından kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor. Daha pratik ayırt edebilmek amacıyla mekanların ayrı ayrı çekilen fotoğraflarıyla alanlar özelleştirilebiliyor. Klimaların konumu da Google Haritalar servisi aracılığıyla harita üzerinden işaretlenebiliyor. Bu sayede birden fazla konumda birden fazla klima olması durumunda, harita üzerinden kayıtlı bir konuma tıklayarak o konumdaki klimalara doğrudan erişim sağlanıyor.

Ulaşması en az kullanması kadar pratik olan söz konusu sistem, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla uyumlu uygulamayla ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor.

Her şeyi kontrol altına alan teknoloji, özellikle birden fazla cihazı yönetmek isteyen otel ve işletme sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Eğer MELCloud dışındaki tüm kumandaların klima üzerindeki kontrolü kısıtlanmak istenirse uygulama üzerinden klima uzaktan kumandası ve klima üzerindeki tuşlar dahil kumandaların tüm yetkileri tek tuşla tanımlanabiliyor. MELCloud üzerinden tekrar aktifleştirilene kadar uzaktan kumanda veya kablolu kumanda gibi hiçbir kumanda klimayı kapatamıyor, çalışma modunu veya sıcaklığı değiştiremiyor. İşletme sahibi nerede olunursa olsun hesabına girerek kayıtlı tüm cihazların kontrol ve takibini internet bağlantısı sağlandığı sürece yapabiliyor.